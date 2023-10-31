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Сегодня, 20:46

Аршавин назвал футболиста, которого хотел бы видеть в «Зените»

Алина Савинова
Андрей Аршавин.
Фото «СЭ»
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Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что хотел бы видеть в команде форварда «Локомотива» Сергея Пиняева.

На данный момент Аршавин занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию петербургского клуба.

«Мне кажется, трансферы у «Зенита» в этом сезоне будут, больше двух или трех. Дай бог, чтобы никто не ушел. Ходят слухи о том, что могут уйти Вендел, Клаудиньо, хотелось бы этого избежать. Что касается Пиняева, то я бы хотел, чтобы он перешел в «Зенит». Занимается ли клуб этим трансфером — я не знаю. Я говорил (председателю правления «Зенита») Александру Ивановичу Медведеву, что он мне нравится, но на этом все», — цитирует Аршавина РИА Новости.

18-летний Пиняев в декабре 2022 года перешел в «Локомотив», подписав контракт с железнодорожниками на четыре года. Всего нападающий провел 30 матчей за московскую команду, в которых отметился 3 голами и 3 результативными передачами. Ранее футболист играл за «Крылья Советов».

«Зенит» после 13 туров РПЛ занимает второе место в турнирной таблице, набрав 26 очков, «Локомотив» — восьмое (20 очков).

Источник: https://rsport.ria.ru/20231031/futbolist-1906415535.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Андрей Аршавин
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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