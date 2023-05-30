Аршавин назвал главного фаворита в борьбе за серебро в РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин назвал главного фаворита в борьбе за второе место в РПЛ.

«Самое логичное для меня решение — ЦСКА играет дома, у них на одно очко больше. Скорее всего, победят «Ростов», поэтому займут второе место», — цитирует Аршавина Sport24.

На данный момент ЦСКА с 55 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» идет третьим, имея в активе 54 очка. «Ростов» расположился на 4-й позиции (53 очка).

Матч 30-го тура ЦСКА — «Ростов» пройдет 3 июня и начнется в 17.00 по московскому времени.