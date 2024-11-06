Аршавин назвал главного футболиста текущего сезона РПЛ: «Он половина команды»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в интервью «СЭ» ответил на вопрос, кого считает главным игроком чемпионата России.

— Батраков сейчас главный футболист лиги?

— Нет, главный — Кордоба. Он половина команды «Краснодара». Да, Батраков — лидер по очкам [гол+пас]. Но Кордоба важнее для «Краснодара».

В 14 турах РПЛ Батраков забил 8 голов. Столько же мячей у нападающего «Краснодара» Джона Кордобы. Третье место с 7 голами занимает хавбек «Зенита» Максим Глушенков.

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