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Аршавин: «Роналду — самовлюбленный нарцисс. Он для меня второй после Месси»

Артем Бухаев
Корреспондент
Андрей Аршавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший нападающий «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин заявил, что ему больше нравится игра Лионеля Месси, а не Криштиану Роналду.

«Я болельщик Месси. Безусловно, Роналду для меня второй после Месси. Криштиану — самовлюбленный нарцисс. Он себя в футболе любит больше, чем футбол в себе. Он не настолько талантливый как Месси, но очень работоспособный», — сказал Аршавин.

37-летний Месси — 10-кратный чемпион Испании и четырехкратный победитель Лиги чемпионов в составе «Барселоны», а также двукратный чемпион Франции в составе «ПСЖ». Помимо этого, он вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира-2022. Футболист является восьмикратным обладателем награды «Золотой мяч». Сейчас форвард выступает за американский «Интер Майами».

39-летний Роналду — трехкратный чемпион Англии в составе «Манчестер Юнайтед», двукратный чемпион Испании в составе «Реала» и двукратный чемпион Италии в составе «Ювентуса». Помимо этого, форвард пять раз за карьеру выиграл Лигу чемпионов (1 раз — с «МЮ» и 4 раза — с «Реалом»). В 2016 году Роналду вместе со сборной Португалии выиграл Лигу чемпионов. Футболист является пятикратным обладателем награды «Золотой мяч». Сейчас португалец выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Андрей Аршавин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол

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