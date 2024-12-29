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Сегодня, 19:10

Аршавин назвал свою тройку лучших игроков РПЛ в 2024 году

Аршавин назвал свою тройку лучших игроков РПЛ-2024
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин
Андрей Аршавин.
Фото Global Look Press
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Экс-футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в комментарии «СЭ» рассказал, каких игроков РПЛ считает лучшими по итогам 2024 года.

«Одного трудно выделить. Думаю, Глушенков, Кордоба и Батраков. Первый является главным игроком «Краснодара», второй здорово играл в «Локомотиве», хорошо проявил себя в «Зените». А Батраков — открытие года», — сказал Аршавин «СЭ».

В текущем сезоне колумбийский нападающий Джон Кордоба провел 18 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, забил 8 мячей и оформил 5 голевых передач.

Форвард Максим Глушенков в 2024 году провел за «Зенит» 14 игр во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 2 голевые передачи. По итогам прошлого сезона на его счету 8 мячей и 21 результативный пас (лучший результат сезона в Европе) в 38 матчах за «Локомотив».

На счету 19-летнего полузащитника Алексея Батракова 11 мячей и 8 результативных передач в 23 матчах сезона-2024/25 за железнодорожников.

Ранее бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко в интервью «РБ Спорт» заявил, что считает нападающего петербуржцев Матео Кассьерру лучшим игроком РПЛ в 2024-м году.

Александр Абустин

7
Алексей Батраков
Андрей Аршавин
Джон Кордоба
РПЛ
Максим Глушенков
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