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Сегодня, 19:00

Аршавин назвал тройку лучших команд РПЛ 2024 года

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Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин в комментарии «СЭ» поделился мнением о трех лучших командах РПЛ в 2024 году.

«В РПЛ однозначно лучшей команды нет. Где-то «Зенит» хорошо играл, где-то «Динамо», а где-то «Краснодар». Это три основные команды», — сказал Аршавин «СЭ».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» идет вторым с таким же количеством баллов, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.

Ранее бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «РБ Спорт» назвал «Спартак» лучшей командой РПЛ в 2024 году.

(Александр Абустин)

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Андрей Аршавин
Футбол
ФК Зенит
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