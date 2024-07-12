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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 13:12

Аршавин назвал условие, при котором «Краснодар» поборется за чемпионство в следующем сезоне

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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин назвал условие, при котором «Краснодар» будет бороться за золото РПЛ в следующем сезоне.

По словам Аршавина, у «Краснодара» будут шансы завоевать чемпионство лишь в том случае, если руководство черно-зеленых сохранит в составе полузащитника Эдуарда Сперцяна.

«Уход Сафонова — потеря для «Краснодара». С другой стороны, Агкацев — тоже хороший голкипер. Если уйдет Сперцян, это больше скажется на потенциале команды. Алонсо ушел, будет сложно. Но если хотя бы Сперцян останется, то все возможно», — приводит слова Аршавина «КП Спорт».

В сезоне-2023/24 «Краснодар» впервые в своей истории завоевал серебряные медали чемпионата России.

Источник: «КП Спорт»
Андрей Аршавин
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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