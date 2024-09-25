Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 01:25

Аршавин: «Безусловно, «Зенит» — главный претендент на чемпионство»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что считает команду из Санкт-Петербурга главным претендентом на победу в чемпионате России-2024/25.

«Не знаю, как будет, но пока все равно, безусловно, «Зенит» — главный претендент на чемпионство. Кто основные конкуренты? Команды со второго по шестое место: «Краснодар», «Локомотив», «Динамо», «Краснодар», «Спартак» и ЦСКА. Все они будут претендовать на чемпионство. Сейчас очень большая разница между первыми и последними шестью командами в таблице. Лидеры будут редко терять очки в матчах с аутсайдерами», — приводит Sport24 слова Аршавина.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ-2024/25 с 23 очками после 9 туров. Команда выигрывала чемпионат России в шести предыдущих сезонах.

Источник: Sport24

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Украина попросила МОК не допускать детей из России на турниры под флагом
«Манчестер Сити» потерял Родри на длительный срок из-за разрыва связок
В Госдуме объяснили решение Шольца по ударам западным оружием вглубь России
Большинство стран выступило за возвращение сборной России. Что произошло на исполкоме УЕФА, где Шевченко требовал оставить санкции
В России наступает отопительный сезон. Что нужно знать
ВС РФ нанесли авиаудар по пункту дислокации ВСУ в районе Купянска
Сегодня
Вчера
Неделя