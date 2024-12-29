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Аршавин не верит в возвращение России на международную арену в 2025 году

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Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин в комментарии «СЭ» оценил вероятность возвращения российского футбола в международные турниры в 2025 году.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что ждет допуска российских футболистов до международных турниров уже в 2025 году.

«Честно, у меня не такие оптимистичные взгляды. Дюкову виднее, он больше общается с УЕФА и ФИФА. Все зависит от разрешения конфликта [на Украине]: как только он завершится, так и вернут нас. Думаю, никто не скажет, будет это в ближайшие 2 или 3 года. Здесь очень трудно и бесполезно предсказывать», — сказал Аршавин «СЭ».

25 декабря «РБ Спорт» сообщил о том, что Дюков стал единственным кандидатом на пост президента Российского футбольного союза.

Российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

Александр Абустин

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Андрей Аршавин
Футбол
Сборная России по футболу
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