Аршавин объяснил интерес «Зенита» к Соболеву и Кордобе

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал интерес клуба к форварду «Спартака» Александру Соболеву и нападающему «Краснодара» Джону Кордобе.

«Кассьерра — слишком легкий форвард. А в концовке прошлого сезона «Зенит» столкнулся с тем, что он упирался в стену при позиционной атаке. Не мог извлечь пользу с помощью навесов. Обычно соперники вставали в три защитника и все верховые мячи снимали. Нужна была мощь. Думаю, тренерский штаб видит в этом пробелы, нужна мощь в нападении», — цитирует Аршавина «КП».

12 июля появилась информация, что «Зенит» и «Спартак» не могут договориться по сумме трансфера Соболева и бонусам, включенным в сделку.