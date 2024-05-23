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Сегодня, 10:35

Аршавин объяснил, нужно ли Сафонову переходить из «Краснодара» в «ПСЖ»

Андрей Аршавин.
Фото Александр Федоров., «СЭ»
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Бывший футболист лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин посоветовал вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову продолжить карьеру в «ПСЖ».

«Нужно идти, не думая и не оглядываясь. Это суперкруто будет, если он перейдет. Наш российский вратарь за 20 миллионов переходит в «ПСЖ»! Если он переедет, то у него шансы будут», — приводит слова Аршавина matchtv.ru.

Матвей Сафонов. Сафонов — в Париже за 20 миллионов евро? Такого статусного перехода не было со времен Аршавина и Жиркова

В среду, 22 мая, появилась информация о том, что парижане рассматривают 25-летнего Сафонова на роль дублера Джанлуиджи Доннаруммы. Также сообщалось, что «Краснодар» и «ПСЖ» близки к соглашению по трансферу российского игрока за 20 миллионов евро.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне он провел 29 матчей за «быков» во всех турнирах, пропустив 27 мячей и 10 раз сыграв на ноль. В сборной России за все время на его счету 13 матчей.

Андрей Аршавин
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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