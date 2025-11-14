Видео
14 ноября, 00:30

Аршавин признался, что не смог бы жить за границей: «Нигде нет ощущения, что я дома. Даже в Лондоне»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин в интервью «СЭ» объяснил, почему не смог бы жить за границей.

«Переехал бы я жить на Брайтон-Бич? Не представляю, что могу где-то жить, кроме России. Думаю, дело в менталитете. Нигде нет ощущения, что я дома. Даже в Лондоне. Мне просто скучно будет. Я по-русски говорю лучше, чем по-английски. Мне будет не хватать общения. Не смогу так шутить, подначивать людей, как я это здесь делаю. Да и круга общения такого не будет. Хотя и не сказать, что в России он прям широкий», — сказал Аршавин «СЭ».

Андрей Аршавин.Андрей Аршавин: «Иногда хочется просто полежать в гостишке... Желательно с девушкой!»

В декабре 2018 года Аршавин официально объявил о завершении карьеры. Он играл за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». Сейчас занимает в «Зените» должность заместителя председателя правления по спортивному развитию.

  • Симон Вирсаладзе

    Солнышко за холм садится, телепузик спать ложится

    14.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ну да. работать там могут заставить, не дай Бог.

    14.11.2025

  • Чернобог

    Ох уж это лицо, без намёка на осознанность и интеллект. Великовозрастный болван, с лицом малолетнего идиота - типичный портрет аршавки

    14.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    А если жить с Дзюбой?Вам хватит друг друга?!))))

    14.11.2025

  • Petr Bitkin

    Солнушко!

    14.11.2025

