Аршавин признался, что не смог бы жить за границей: «Нигде нет ощущения, что я дома. Даже в Лондоне»

14 ноября, 00:30
Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин в интервью «СЭ» объяснил, почему не смог бы жить за границей.
«Переехал бы я жить на Брайтон-Бич? Не представляю, что могу где-то жить, кроме России. Думаю, дело в менталитете. Нигде нет ощущения, что я дома. Даже в Лондоне. Мне просто скучно будет. Я по-русски говорю лучше, чем по-английски. Мне будет не хватать общения. Не смогу так шутить, подначивать людей, как я это здесь делаю. Да и круга общения такого не будет. Хотя и не сказать, что в России он прям широкий», — сказал Аршавин «СЭ».
В декабре 2018 года Аршавин официально объявил о завершении карьеры. Он играл за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». Сейчас занимает в «Зените» должность заместителя председателя правления по спортивному развитию.
Симон Вирсаладзе
14.11.2025
Симон Вирсаладзе
14.11.2025
Чернобог
14.11.2025
ЗГ из БАНИ
14.11.2025
Petr Bitkin
14.11.2025