Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:51

Аршавин оценил игру Дзюбы за «Локомотив»

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин высказался о выступлениях форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

— Дзюба продлил контракт с «Локомотивом». Ожидали, что он так реанимирует карьеру?

— Не думал, что он так ярко будет играть. Конечно, понимал, что он забьет голы. Но он здорово провел этот отрезок, был символом «Локомотива» этой весной. Он заслужил контракт, который дал ему «Локомотив».

— Сколько он проведет на таком уровне?

— Год точно должен провести на таком уровне, а дальше посмотрим.

— Говорили ли с Кузяевым? Поддерживаете его решение попробовать себя в Европу?

— Не общался с ним лично. Если он уйдет, то мне будет грустно. Он сильный игрок, очень полезный для «Зенита». Это будет потеря для клуба, — сказал Аршавин.

«Локомотив» в мае объявил о продлении контракта с Дзюбой по схеме «1+1». В текущем сезоне 34-летний форвард провел 12 матчей за клуб, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач.

Андрей Аршавин
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Украинский спортсмен не пожал руку иранскому коллеге. Скандал на подиуме
Костомарова готовят к протезированию. Олимпийский чемпион в нестабильном настроении
Женщина погибла при обрушении трибуны на территории гребного канала в Ростове-на-Дону
В Саратове вынесли приговор отравившей дочь и троих внуков женщине
Путин подтвердил нанесение удара по штабу военной разведки Украины
Перевозки по Севморпути могут вырасти более чем вдвое
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игрок «Оренбурга» Марин: «Ради комфортной жизни в России для меня нет никаких проблем получить паспорт РФ»

Канчельскис: «Если у Сперцяна есть предложение из Европы, то почему бы и не согласиться?»