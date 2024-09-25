Аршавин оценил летнюю трансферную кампанию «Зенита»

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин оценил летнее трансферное окно для «Зенита».

«Думаю, клуб провел хорошую работу. Почти все удалось с точки зрения укрепления позиций, которые нуждались в этом», — приводит слова Аршавина Sport24.

Самым дорогим приобретением «Зенита» минувшим летом стал переход аргентинского нападающего Лусиано Гонду из «Архентинос Хуниорс» за 12 миллионов евро.

После девяти туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 23 очка. В следующем матче петербуржцы сыграют в гостях с «Краснодаром» 28 сентября.