Сегодня, 05:28
Член правления «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал судейство в матче 6-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).
«Как оценю судейство? Нормально. На четыре с плюсом. Замена Мартинса из-за угрозы удаления в первом тайме? Там ему нужно было показывать желтую, когда он руками мяч схватил. Это было еще до желтой», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».
«Зенит» с 14 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на один балл. «Спартак» с 11 очками — на пятой строчке.