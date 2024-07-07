Аршавин — о переходе Соболева в «Зенит»: «Состав и так уже очень усилен»

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин в разговоре с «СЭ» оценил трансферную политику клуба летом.

«Ждем ли усиления Соболевым? Я не знаю. На мой взгляд, состав «Зенита» и так уже очень усилен. Значит Соболев не нужен? Нужен или не нужен — решать не мне. Илич? Пишут много. Илич, еще кто-то из Турции. Пока ничего неизвестно», — сказал Аршавин «СЭ».

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 10 голов и сделал 9 результативных передач в 34 матчах за команду во всех турнирах.

По информации «СЭ», «Спартак» согласен отпустить Соболева в «Зенит» за 11 миллионов евро, при этом клуб из Санкт-Петербурга не готов платить такую сумму за 27-летнего россиянина.