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Сегодня, 10:30

Аршавин о словах Дзюбы про «Зенит Рио-де Жанейро»: «Зенит» из Санкт-Петербурга, Ленинграда»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова нападающего Артема Дзюбы, который назвал команду «Зенит Рио-Де-Жанейро».

«Много легионеров? Это данность, которую надо принять. Я бы не противопоставлял город... «Зенит» из Санкт-Петербурга, Ленинграда. Много южноамериканцев в частности бразильцев, — такая тенденция, клуб выбрал такой курс. Легионеры? Они сильнее тех, кто есть. Если бы были россияне лучше, они бы играли», — сказал Аршавин «СЭ».

В марте этого года Дзюба заявил, что решил уйти из «Зенита», потому что клуб стал превращаться в «Зенит Рио-де-Жанейро».

Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Футболист выступал за команду из Санкт-Петербурга с июля 2015 года и четыре раза выигрывал с ней чемпионат России.

 
Футболисты сборной России. «Сегодня России говорят играть без флага и гимна, завтра — без майки и трусов». Острое интервью Аршавина

 

Андрей Аршавин
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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