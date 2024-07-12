Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:14

Аршавин: «Козлов понял, что в «Краснодаре» будет больше шансов играть, чем в «Зените»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал переход воспитанника сине-бело-голубых Данилы Козлова из «Балтики» в «Краснодар».

«Конечно, я бы хотел, чтобы он остался в «Зените». Но он выбрал свой путь, желаю ему удачи, мое отношение к нему никак не меняется. Он очень талантливый футболист. Почему он ушел в «Краснодар»? Судя по тому, что я слышу от его агента — он видит, что там больше шансов играть, больше будет игрового времени», — приводит «РБ Спорт» слова Аршавина.

27 июня «Краснодар» объявил о подписании контракта с 19-летним россиянином на пять лет.

В минувшем сезоне Козлов провел 15 матчей за «Балтику» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Источник: РБ Спорт
Андрей Аршавин
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
2
Обсудить
Читайте также
Семья Мбаппе хочет купить футбольный клуб «Кан»
Звезды Олимпиады: фавориты и самые титулованные спортсмены на Играх в Париже
Богатейшая женщина-рантье Казахстана вышла из российского гражданства
Красно-белые взяли самого дорогого футболиста США, его рост ниже, чем у Месси. Кто такой Эсекьель Барко, которого купил «Спартак»
В Кремле назвали недопустимыми грубые высказывания Байдена в адрес президентов
С Днем Петра и Павла: открытки, картинки, поздравления
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Генеральный директор «Локомотива» Леонченко: «Финансовое состояние клуба меняется в лучшую сторону»
В «Рубине» рассказали об общении с Даку после его возвращения с Евро
Болельщики «Спартака» вспомнили Федуна на матче против «Динамо»
Личка рассказал, о чем пообщался со Станковичем перед матчем против «Спартака»
Шунин — об уходе из «Динамо»: «Мне обещали подумать, но больше на связь не вышли»
В «Торпедо» рассказали о ходе переговоров со «Спартаком» по аренде Зорина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

  • Patera

    В Краснодаре у него будет достаточно времени. Не Смолов же у него его отберёт...

    12.07.2024

  • Patera

    Любой адекватный спортсмен, особенно на старте карьеры, предпочтёт играть, а не сидеть... Яркий пример неадекватности - Иван Соловьёв. Где он сейчас?

    12.07.2024

  • ФОКСИ

    Если бы он перешел в Химки, то там игрового времени было бы еще больше.....

    12.07.2024

  • .Алексей.

    Мудро.

    12.07.2024

    • Гендиректор «Химок» Оленев считает, что команда сможет войти в первую восьмерку РПЛ по итогам сезона

    Ташуев: «Хочется увидеть расцвет Пиняева в новом сезоне»