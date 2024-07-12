Аршавин: «Козлов понял, что в «Краснодаре» будет больше шансов играть, чем в «Зените»

Сегодня, 17:14
Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал переход воспитанника сине-бело-голубых Данилы Козлова из «Балтики» в «Краснодар».
«Конечно, я бы хотел, чтобы он остался в «Зените». Но он выбрал свой путь, желаю ему удачи, мое отношение к нему никак не меняется. Он очень талантливый футболист. Почему он ушел в «Краснодар»? Судя по тому, что я слышу от его агента — он видит, что там больше шансов играть, больше будет игрового времени», — приводит «РБ Спорт» слова Аршавина.
27 июня «Краснодар» объявил о подписании контракта с 19-летним россиянином на пять лет.
В минувшем сезоне Козлов провел 15 матчей за «Балтику» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.
Patera
В Краснодаре у него будет достаточно времени. Не Смолов же у него его отберёт...
12.07.2024
Patera
Любой адекватный спортсмен, особенно на старте карьеры, предпочтёт играть, а не сидеть... Яркий пример неадекватности - Иван Соловьёв. Где он сейчас?
12.07.2024
ФОКСИ
Если бы он перешел в Химки, то там игрового времени было бы еще больше.....
12.07.2024
.Алексей.
Мудро.
12.07.2024