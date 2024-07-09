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Сегодня, 12:35

Аршавин — об игре в матчах легенд: «Тяжело. Мне надо как в хоккее»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос «СЭ» об игре в матче легенд сборных России и Белоруссии.

«Тяжело. Попросил замену? Я специально. Надо давать всем играть. Мне так проще. Мне надо как в хоккее теперь. Вышел и сменился», — сказал Аршавин «СЭ».

В воскресенье, 7 июля, легенды сборной России обыграли Белоруссию в ретроматче, состоявшемся в Минске. Основное время завершилось вничью 1:1. На гол Станислава Драгуна россияне ответили точным ударом Андрея Каряки. В серии пенальти точнее оказались российские футболисты — 5:4.

Встреча прошла на Национальном олимпийском стадионе «Динамо». Она была приурочена ко Дню независимости Белоруссии и 80-летию освобождения Белорусской ССР от фашистских захватчиков.

Андрей Аршавин
Футбол
РФС
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