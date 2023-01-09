Аршавин подтвердил интерес «Зенита» к Сычевому

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин подтвердил, что питерский клуб внимательно следит за нападающим сборной России Владимиром Сычевым.

— Насколько достоверна история с Сычевым, что в его контракте прописаны отступные 200 миллионов рублей для «Зенита»?

— Я думаю, что это не правда, но не знаю.

— Правда, что «Зенит» интересовался Сычевым зимой?

— Правда, но не получилось. Идти не хотят, до чего дожили! Футбол развивается в России!

— То есть «Зенит» хотел купить Сычевого, а он не хотел к вам?

— Как было, Александр Иванович вернется из отпуска и все расскажет. Он не очень разговорчив? И правильно делает. Поэтому меня и бросает на амбразуру.

— Какие качества есть у Сычевого, которые позволяют говорить о нем, как об игроке уровня «Зенита»?

— Он бежит неплохо, нагловатый парень. Но он другого плана, не стал бы сравнить его с Сергеевым.