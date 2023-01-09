Аршавин подтвердил интерес «Зенита» к Сычевому

Сегодня, 22:05
Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин подтвердил, что питерский клуб внимательно следит за нападающим сборной России Владимиром Сычевым.
— Насколько достоверна история с Сычевым, что в его контракте прописаны отступные 200 миллионов рублей для «Зенита»?
— Я думаю, что это не правда, но не знаю.
— Правда, что «Зенит» интересовался Сычевым зимой?
— Правда, но не получилось. Идти не хотят, до чего дожили! Футбол развивается в России!
— То есть «Зенит» хотел купить Сычевого, а он не хотел к вам?
— Как было, Александр Иванович вернется из отпуска и все расскажет. Он не очень разговорчив? И правильно делает. Поэтому меня и бросает на амбразуру.
— Какие качества есть у Сычевого, которые позволяют говорить о нем, как об игроке уровня «Зенита»?
— Он бежит неплохо, нагловатый парень. Но он другого плана, не стал бы сравнить его с Сергеевым.