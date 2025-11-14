Видео
14 ноября, 10:00

Аршавин предположил, почему он запомнился европейским фанатам только покером на «Энфилде»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин в интервью «СЭ» объяснил, почему его помнят в Европе только за покер на «Энфилде».

— Вас часто узнают в Европе, но помнят в основном из-за покера на «Энфилде». А есть же еще, например, Суперкубок с «Зенитом»...

— «Зенит» никому в Европе не интересен.

— Не обидно, что вас только благодаря одному матчу запомнили?

— Нет. Если бы «Арсенал» чемпионом стал, мне бы говорили не просто «Четыре гола!», а: «Четыре гола! А еще ты чемпионом нас сделал». Но, к сожалению, не вышло.

— Хотя у кого-то и таких матчей не было в карьере...

— Такие вообще мало у кого есть. На «Энфилде», по-моему, покер оформляли только двое (помимо Аршавина, это делал Деннис Уэскотт в 1946 году. — Прим. «СЭ»). И я в этом числе.

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. Он провел за лондонцев 144 матча, забил 31 мяч и отдал 46 голевых передач. Четыре гола в ворота «Ливерпуля» россиянин забил 21 апреля 2009 года.

Андрей Аршавин.Андрей Аршавин: «Иногда хочется просто полежать в гостишке... Желательно с девушкой!»
80

  • Пан Юзеф

    То есть, де Зеув лично ходил в бар или нет? Вообще, вся сборная Нидерландов ходила в бар и бухала или только 5 игроков, включая Аффелара, который с Россией тоже не играл?

    14.11.2025

  • Valekka

    Давайте я ещё раз.В 2011 году голландский репортёр делал опрос персонала и игроков сборной В моменте есть интервью и де Зеува о фиаско с русскими.Де Зеув говорил о сборной,говорил о бешенном старте русских и сказал,что русские могли уже в первом тайме 3-4 забить и хорошо,что забили только во втором. Дальше репортёр спросил,что послужило причиной.Вот тогда Зеув и сказал о походе в бар и уточнил,что не могли противостоять потому,что задыхались.Говорил о сборной,а не о себе.Потом добавил,что и немцы были так же уверены в победе над турками и так же перед матчем зависали в баре- и почти так же чуть не пролетели. Так понятней?! Кроме него ещё трое игроков так же высказались,но имён уже не помню.По моему это были Афеллар и Йонг,ещё кто-то.Запись Голландской передачи у меня в квартире в Германии,так бы мог точную дату и передачу назвать.Позже и на немецком телевидении также был сюжет,где немецкие игроки не отрицают,что посещали бары после групповых игр вместе с голландцами и французами!!

    14.11.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    — «Зенит» никому в Европе не интересен. ВСЁ - ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРО ФУТБОЛ В РОССИИ..... Браво, АНдрей, выражение равно по силе, про ожидание и проблемы. Правда-матка, как она есть....:wave::wave::wave::wave::wave::wave:

    14.11.2025

  • esdeminov

    14.11.2025

  • Слоноул

    Величия хватило на пару сезонов.

    14.11.2025

  • Слоноул

    Потому что далее не усердствовал на тренировках, не отрабатывал в обороне, сел на лавку, шлялся по кабакам, нажрал пузцо и завершил с футболом..

    14.11.2025

  • Valekka

    Да нет,хреново дешёвыми "достижениями" потрясать! Хреново в дерьме топтаться и заявлять,что это благо! Аршавин классный игрок был,а победа не великая( блин,даже не в турнире,а над одной!!!! командой!),чтобы 17 лет этим бахвалиться.Почему Турки ни разу нигде не заявляли с апломбом,что они бронзовые? Потому что понимают,что ничего значимого нет в том,что до полуфинала в Европе дошли,даже Греки мало где заявляли,что Чемпионами стали. Только в России принято нафталиновым пиджаком похваляться : сборная 2008-м годом,Спартак -достижениями 35-летней давности!! Немцы Бразилов раскатали у них дома,не в товарняке, а на мундиале.Я жил в Германии и спустя год об этом даже не вспоминал никто!!

    14.11.2025

  • Valekka

    Добавь член деда Мороза в рот и демонстрируй его при каждом удобном случае,чучело!! Какое достижение-"Ваши ожидания-ваши проблемы?!" Случайно громко пукнули и вонь до небес! Испанцы наглядно показали ху ис ху,причём один раз,потом второй.Кто и где вручил бронзовые медали-сами себе нарисовали? Играли бы сТурками,которые немцев,как кабана на охоте,гоняли- получили бы ещё одну "Испанию" !Повезло,что не сыграли и 17 лет бахвальства порожнякового. " Х... вам!" орал Евсеев,а Испанцы сказали : "Нет, Два Х.. вам!"

    14.11.2025

  • Топотун

    Европейские фанаты срали на шавку !

    14.11.2025

  • Пан Юзеф

    А в каком матче де Зеув задыхался? С Россией голландцы в четвертьфинале играли. Или вы о немцах? Так они когда вместе с голландцами бухали? Ночью 19-го? Тогда они еще не знали, что им с турками играть. Ночью 20-го? Тогда чего удивляться, что в день полуфинала они были в порядке, почти неделя прошла. Слушайте, может, просто признать, что вы прочитали пургу и поверили? Ну пурга же.

    14.11.2025

  • Valekka

    Вы что все,малахольные?! Где де Зеув говорит о четвертьфинале?! Говоря "мы" де Зеув говорил о команде!! Охреневаю : русские читают русский текст и нихрена русский язык не понимают. Кроме того,десятки журналистов в Европе описывали походы голландцев,немцев и французов в ночные бары.Благодаря благодушию англичан попали на ЧЕ,благодаря пофигизму голландцев,одолели их.Благодаря мастерству и профессионализму Испанцев дважды побывали в заднице.Турки закончили так же,как и Россия,но с 2008-го по сей день не кричат на всех углах,что бронзовые призёры!!!

    14.11.2025

  • Iron Maiden

    Но в любом случае он и там забивал и раздавал передачи. Потом уже, наверное, были проблемы с физикой. Да и не тот Аршавин игрок, чтобы бровку вспахивать.

    14.11.2025

  • lenin.vowa2018

    если бы он ещё выкладывался хотя бы в половине игр, и в прессинге участвовал и просто бегал, а не изображал Стрельцова на закате карьеры. У того-то хотя бы ноги болели по страшному.

    14.11.2025

  • lenin.vowa2018

    не знаю, сыграло это роль или нет, но наверно с Ван Перси им стало тесно на поле, тот стал плеймейкером в команде, а Аршавин стал играть на краю.

    14.11.2025

  • Пан Юзеф

    Бедняга де Зеув. Задыхался, а ведь мог и умереть. Есть только один нюанс. Он в матче с Россией не играл. И немцы никак не могли уступить туркам в четвертьфинале. Они с Португалией играли.

    14.11.2025

  • lenin.vowa2018

    в общем-то тогда так подумал весь народ. Вопрос, пусть и от депутата, возник не на пустом месте, а когда как сказал Зырянов - мы обосрались. Причем Аршавин в сборной часто был чуть ли не хуже всех, пешком ходил! И капитан сборной не знал кто именно его спрашивал - депутат, чиновник или обычный болельщик. Обосрался - так хотя бы рот не открывал!

    14.11.2025

  • Стрелец 63

    Это звёзды мировой величины. У нас к таким только Яшина можно причислить. Так его все знают и помнят даже за границей.

    14.11.2025

  • lenin.vowa2018

    да, и не потому что это была игра за выход в полуфинал, а потому что Голландия после разгромных побед в группе считалась чуть ли не сильнейшей на чемпионате!

    14.11.2025

  • Sergey Markelov

    наши вообще не просыхают, так что плохому танцору трусы мешают

    14.11.2025

  • Sergey Markelov

    Аршавин, самый умный игрок из тех ,что я видел воочию, включая союзные времена, а там ребята были непростые

    14.11.2025

  • Boris

    Как футболист, просто легенда Российского футбола. Как человек, на любителя.

    14.11.2025

  • Стрелец 63

    Справедливости ради, даже с голами Павлюченко могло бы этого ничего не быть, если бы не хорваты, сотворившие чудо в Англии. Аршавина же Гуус вообще думал брать или не брать, выпускать его на игру со шведами или нет. Но хорошо, что случилось так, ка случилось. Игра же с голландцами - это шедевр, как бы не обсирала её тут какая-то валекка.

    14.11.2025

  • Garryman

    В лице депутата он оскорбил народ! (Во всяком случае, так думал депутат) А если серьезно,то в той ситуации депутата кто другой просто бы грубо послал. Андрей Сергеич еще был очень вежлив.

    14.11.2025

  • Стрелец 63

    А ты игру-то смотрел, чудик? Собираешь дебильные сплетни. Тебе голландцы об этом сказали? Или немцы? Напомню, у Булахруза за пару дней до этого ребенок умер, Как можно было в такой обстановке до утра зависать? И даже, если предположить, что это так, разве та победа совсем уже ничего не значит? А то, что игры за бронзу не было, так это правила такие, на ЧЕ она не проводится. Оба проигравших полуфиналиста - бронзовые призеры. И это никакой не перепуг. И, это.. Если чё, я зенит на дух не переношу, но Аршавина уважаю. Считаю, что он лучший российский футболист 21 века. P.S. Хреново, наверное, жить, когда вокруг, кроме говна, ничего не видишь?

    14.11.2025

  • Стрелец 63

    Ни в статье, ни в заголовке, ни в комментариях нет ни слова о Спартаке. Что ж вас плющит-то от одного только слова - Спартак? Своё чувство неполноценности держите лучше глубоко при себе. Незачем всем вокруг о нём кричать. Никому не интересно.

    14.11.2025

  • Lars Berger

    Какая нам разница, что думают о наших футболистах европейские фанаты?) Каждый из нас много знает об ударных форвардах сборных, например, Австрии или Дании по Хоккею?) Следите за их карьерой?)

    14.11.2025

  • lenin.vowa2018

    то же самое хотел заметить. В бар ходили те, кто знал что им не играть на следующий день.

    14.11.2025

  • Диникин

    Я то может для тебя никто, но это не я тут людям втираю, что Голландия на поле была пьяная... А как итог, ты даже не знаешь были ли на поле игроки, которые бухали перед матчем. Значит очень легко сделать вывод-Ты специально хочешь принизить достижения сборной. А как таких людей называют? Правильно! п@бол! Вот такой ты и есть. Второй раз тебя на лжи ловлю ... фу таким быть!) Я то пойду ,только ты п@лом так и останешься. А я обязательно добавлю страницу в закладки, и при любом удобном случае буду выставлять твою ложь на всеобщее обозрение. Пусть народ оценивает, кто ты есть по жизни!)))

    14.11.2025

  • Valekka

    Ты не прав! Если буквально с немецкого,то 95% тех,с кем я общался-как раз Sehr gut.А это так -к ж.пе кусок этикетки прилип!!

    14.11.2025

  • Iron Maiden

    Посмотрим статистику: В первый неполный сезон успел сыграть 12 игр, забил 6, отдал 5. Итог в 12 матчах 11 очков в АПЛ. Сезон 09/10: 30 матчей в АПЛ - 10 голов, 1 пас. ЛЧ - 7 матчей, 2 гола, 5 передач. Сезон 10/11: 37 матчей в АПЛ - 6 голов, 11 передач. ЛЧ - 6 матчей, 3 гола, 2 передачи. Сезон 11/12 - 15 матчей. 1 гол, 3 передачи. Первые три сезона очень хорошая статистика, учитывая, что он не нападающий.

    14.11.2025

  • Valekka

    Немногих?! Смотрим : Пеле,Гарринча,Ривелино,Марадона,Эйсебио,Бобби Чарльтон,Кройфф,Платини,Пушкаш,Зидан,Ван Бастен,Мюллер,Зубастик,Роналдиньо,Бекхем,Джерард,Месси,Роналду...........,просто устал.Эти имена помнит или будет помнить даже не очень сведущий!!!

    14.11.2025

  • Пан Юзеф

    А Субульку встречали? А Вадика Антропова с семейкой? А вездесуча?

    14.11.2025

  • blue-white!

    Фэны Зенита в отмороженности давно переплюнули спартаковских...

    14.11.2025

  • Valekka

    А ты кто такой,чтобы напоминать тебе что-то или искать тебе,чудило с Нижнего Тагила? Ходить умеешь? Если да-ходи лесочком.

    14.11.2025

  • Диникин

    А напомни мне пожалуйста, сколько минут провел на поле пьяный Де Зуев? Хотя не надо, я тебе сам скажу -0 минут! И сколько провели на поле в матче еще четыре его собутыльника? Ась?))) Или спрыгнешь с темы)))

    14.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Аналогично

    14.11.2025

  • Valekka

    Да,ещё-мне глубоко пох..веришь ты или нет?! Вот абсолютно пох..!

    14.11.2025

  • Valekka

    Патрик де Зеув 2011 год : "Мы были настроены обыграть всех,даже сборную Вселенной,вынесли Италию 3-0,Францию 4-1 и уж безвсяких сомнений разобрались бы с русскими,тем более,что там был наш Гуус,который не мог не желать нам победы.Поэтому мы без всяких сомнений впятером отправились в бар,прихватив 4-х друзей из сборной Германии,которая так же легко решила выход из группы и никак не могла уступить Туркам.Просидели в баре практически до утра.Русские начали так,что могли до перерыва вести 4-0,это ещё повезло,что забили во втором тайме Мы просто задыхались.Это было невероятно,после игры мы плакали иговорили ;"что мы сделали?"

    14.11.2025

  • muzsolini

    Тем не менее запомнили же. Я, например, смотрел тот матч и если бы ни его пять шайб, вряд ли бы запомнил эту фамилию. А так помню спустя 30 лет об чём речь.

    14.11.2025

  • Диникин

    Правда? А напомни мне пожалуйста, где, когда , и кто именно это говорил? А то я с некоторых пор тебе на слово не верю...

    14.11.2025

  • Alesso

    потому что Дзагоев ниче кроме РПЛ не видел, а для нашей пешеходной лиги чипсоед топ, да

    14.11.2025

  • shpasic

    так в тексте-то ничего нет о том, что речь только о футболистах, забивавших в ворота Ливерпуля: "на Энфилде покер оформляли только двое")

    14.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Ну да, Вадик - прямо абсолютный вменько

    14.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Это перепуг называется правила проведения Евро

    14.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    И что? То их проблема. Когда еще Россия выдавала такой матч? Назови? Разве что Франция-Россия в 1999

    14.11.2025

  • Владимир Горницкий

    Вы, похоже, болельщикоа Зенита с болельщиками Спартака перепутали. У Зенита болельщики в основном вменяемые. Зергутов среди них не встречал здесь. А в Европе никакие российские клубы не интересны.

    14.11.2025

  • BadloMondo

    Он же сказал это какому-то пинжаку на отдыхе, типа в дорогущем отеле, дипутат, пытался пристыдить Андрея Сергеевича... А раздули, будто он этой фразой нацию оскорбил!))

    14.11.2025

  • Valekka

    Всё правильно! Но тот же Дзага,которого спросили,кто самый сильный игрок,с кем он на поле выходил,сказал Аршавин и Кокорин!!

    14.11.2025

  • Valekka

    Не нравится правда?Не сам придумал,а игроки сборной Голландии позже рассказали,как с немецкими игроками в баре до утра зависали и с русскими еле дышали.Немцы с Турками отскочили,а тюльпаны с нами- нет! А про игры с Испанцами и говорить нечего.Игры за бронзу не было,но с какого-то перепугу считаются призёрами.

    14.11.2025

  • Alesso

    А так чувак нормальный, ничего против не имею. Туповат тока

    14.11.2025

  • Alesso

    Из всего покера только 2 гол нормальный: первый чуть не промахнулся, слишком поднял мяч кривой ногой, перекладине спасибо, третий - просто ошибка защитника, который на ногу выкатил в 7 метрах от ворот, 4-й гол даже ты, ставящий дизлайки, скорее всего забьешь 1 на 1. Нашли бл великого, обычный игрок, просто наших в европейских чемпионатах так мало, что любой кто уехал и не сидит на лавке уже легенда. Но это не так..

    14.11.2025

  • lenin.vowa2018

    вот именно!

    14.11.2025

  • lenin.vowa2018

    а кто из великих у нас играл? Месси, Кри-ро, Эйсебио, Марадона или Пеле? Даже самые крутые типа Халка в мире футбола - так, средние игроки по западным меркам средних клубов.

    14.11.2025

  • lenin.vowa2018

    что-то мало подлецов-бомжей отминусовалось за ПРАВДУ. Вперед, ублюдки!

    14.11.2025

  • AlAr

    Не стоит удивляться, англичане признают из иностранцев великих футболистов или только своих. И у нас кто помнит инострацев? Совсем немногих...

    14.11.2025

    14.11.2025

    14.11.2025

  • Диникин

    "Когда пьяных и неспавших тюльпанщиков обыграли" -сам придумал, сам поверил, и решил всем озвучить)))

    14.11.2025

  • shpasic

    за Ливерпуль)

    14.11.2025

  • Mv Mv

    В Зимбабве может и знают, чтоб пристроить своих обезьян.)

    14.11.2025

  • h r

    14.11.2025

  • lenin.vowa2018

    хорошо хоть Позор не кричат! :rofl:

    14.11.2025

  • lenin.vowa2018

    :blush::relaxed:?:hugging:

    14.11.2025

  • lenin.vowa2018

    что есть то есть. Я ещё помню как он филонил в играх сборной, будучи капитаном, но не забывал выбивать премии и бонусы для игроков команды, за что авторов письма 14-и конебомжи любят с дерьмом смешивать. Про Аршавина в ТОЙ ЖЕ роли они вспоминать не хотят!

    14.11.2025

  • lenin.vowa2018

    в какой команде?

    14.11.2025

  • lenin.vowa2018

    никакого того успеха бы не было, если бы не два гола спартаковца Павлюченко Англии в Москве. Аршавин тот ЧЕ наверно и не хочет вспоминать, как подвел команду с Андоррой и удалился за подлый прием, после чего был дисквалифицирован и пропустил две игры Евро. Хорошо что и без него выиграли.

    14.11.2025

  • lenin.vowa2018

    просто он не считает нужным врать и изворачиваться, как большинство людей. Иногда это даже глупо выглядит и вредит его репутации, но он такой какой есть. Хорошо что в Спартаке таких нет, одни лизоблюды, судя по всему. Никто, все эти Титовы-Тихоновы-Гавриловы, иконы спартаковцев, не говорит правду до конца, боятся обидеть кормушку от Лукойла. Аршавин тоже особо не прёт на ГП и ляксейборисыча, врага и нашего футбола и зенита тоже, но когда спрашивают - не врёт.

    14.11.2025

  • shpasic

    "На «Энфилде», по-моему, покер оформляли только двое (помимо Аршавина, это делал Деннис Уэскотт в 1946 году. — Прим. «СЭ»). И я в этом числе" - как минимум Салах оформлял покер на Энфилде.

    14.11.2025

  • Honest Spartak

    Полностью разделяю вашу позицию и по антибомжовскому движению и по Аршавину. Аршавин человек безусловно таланливый и с мозгами. Чаще всего то, что он говорит мне импонирует.

    14.11.2025

  • Valekka

    Кто запомнил? Забил Камеруну 5 -им пофиг было уже,вообще не играли. Запоминают не за 1-2 игры ! Многие и не вспомнят,закакую команду играл вообще! Бесчастных,вроде,4 швейцарцам забивал в отборе,так и без этого заметен был,а Саленко так себе память.....

    14.11.2025

  • Valekka

    Это какое яркое? Когда пьяных и неспавших тюльпанщиков обыграли,или когда испанцы два раза подряд по самые гланды присунули?!

    14.11.2025

  • Valekka

    Оба-Два-Б : Может по буквам посты тискать будете? Аршавин сказал А,Аршавин сказал Б.

    14.11.2025

  • Abracadabr

    Чмо с писклявым голосом, после ЕВРО 2012 сказавшеее - Ваши ожидания - Ваши проблемы. Вот именно этим Аршавин и запомнился.

    14.11.2025

  • blue-white!

    — «Зенит» никому в Европе не интересен.-----------Андрюша, что ты такое говоришь?! Болельщики Зенита считают, что они самые великие из российских клубов, и про них знают даже в Зимбабве...

    14.11.2025

  • blue-white!

    Характер хавно, но игрок великий, по крайней мере для России.

    14.11.2025

  • ANTI BOMG

    Хоть я и ярый антибомж, но к Аршавину отношусь хорошо, хотя кое-что и не нравится. Но все мы люди-человеки, а человек не ангел, как говорил Остап Бендер в моем любимом Золотом теленке- у него есть недочеты!

    14.11.2025

  • Diman_madridista

    Про Суперкубок с Зенитом и правда выглядит как прикол. Над Зенитом, на что Аршавин и указал. А вот яркое выступление на Евро, открывшее дорогу в Арсенал, конечно тоже все помнят

    14.11.2025

  • Diman_madridista

    Какое-то противоречие в вопросах. В первом его помнят "в основном из-за покера", то есть было и еще что-то. Во втором - "только благодаря одному матчу". Но ведь разница есть. Благодаря одному матчу запомнили Олега Саленко

    14.11.2025

    Андрей Аршавин
    Футбол
    ФК Арсенал (Лондон)
