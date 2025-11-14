Аршавин предположил, почему он запомнился европейским фанатам только покером на «Энфилде»

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин в интервью «СЭ» объяснил, почему его помнят в Европе только за покер на «Энфилде». — Вас часто узнают в Европе, но помнят в основном из-за покера на «Энфилде». А есть же еще, например, Суперкубок с «Зенитом»... — «Зенит» никому в Европе не интересен.



— Не обидно, что вас только благодаря одному матчу запомнили? — Нет. Если бы «Арсенал» чемпионом стал, мне бы говорили не просто «Четыре гола!», а: «Четыре гола! А еще ты чемпионом нас сделал». Но, к сожалению, не вышло.



— Хотя у кого-то и таких матчей не было в карьере... — Такие вообще мало у кого есть. На «Энфилде», по-моему, покер оформляли только двое (помимо Аршавина, это делал Деннис Уэскотт в 1946 году. — Прим. «СЭ»). И я в этом числе.



Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. Он провел за лондонцев 144 матча, забил 31 мяч и отдал 46 голевых передач. Четыре гола в ворота «Ливерпуля» россиянин забил 21 апреля 2009 года. Андрей Аршавин: «Иногда хочется просто полежать в гостишке... Желательно с девушкой!»

Пан Юзеф То есть, де Зеув лично ходил в бар или нет? Вообще, вся сборная Нидерландов ходила в бар и бухала или только 5 игроков, включая Аффелара, который с Россией тоже не играл? 14.11.2025

Valekka Давайте я ещё раз.В 2011 году голландский репортёр делал опрос персонала и игроков сборной В моменте есть интервью и де Зеува о фиаско с русскими.Де Зеув говорил о сборной,говорил о бешенном старте русских и сказал,что русские могли уже в первом тайме 3-4 забить и хорошо,что забили только во втором. Дальше репортёр спросил,что послужило причиной.Вот тогда Зеув и сказал о походе в бар и уточнил,что не могли противостоять потому,что задыхались.Говорил о сборной,а не о себе.Потом добавил,что и немцы были так же уверены в победе над турками и так же перед матчем зависали в баре- и почти так же чуть не пролетели. Так понятней?! Кроме него ещё трое игроков так же высказались,но имён уже не помню.По моему это были Афеллар и Йонг,ещё кто-то.Запись Голландской передачи у меня в квартире в Германии,так бы мог точную дату и передачу назвать.Позже и на немецком телевидении также был сюжет,где немецкие игроки не отрицают,что посещали бары после групповых игр вместе с голландцами и французами!! 14.11.2025

АйЯЯйКиН-СССР — «Зенит» никому в Европе не интересен. ВСЁ - ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРО ФУТБОЛ В РОССИИ..... Браво, АНдрей, выражение равно по силе, про ожидание и проблемы. Правда-матка, как она есть....:wave::wave::wave::wave::wave::wave: 14.11.2025

Слоноул Величия хватило на пару сезонов. 14.11.2025

Слоноул Потому что далее не усердствовал на тренировках, не отрабатывал в обороне, сел на лавку, шлялся по кабакам, нажрал пузцо и завершил с футболом.. 14.11.2025

Valekka Да нет,хреново дешёвыми "достижениями" потрясать! Хреново в дерьме топтаться и заявлять,что это благо! Аршавин классный игрок был,а победа не великая( блин,даже не в турнире,а над одной!!!! командой!),чтобы 17 лет этим бахвалиться.Почему Турки ни разу нигде не заявляли с апломбом,что они бронзовые? Потому что понимают,что ничего значимого нет в том,что до полуфинала в Европе дошли,даже Греки мало где заявляли,что Чемпионами стали. Только в России принято нафталиновым пиджаком похваляться : сборная 2008-м годом,Спартак -достижениями 35-летней давности!! Немцы Бразилов раскатали у них дома,не в товарняке, а на мундиале.Я жил в Германии и спустя год об этом даже не вспоминал никто!! 14.11.2025

Valekka Добавь член деда Мороза в рот и демонстрируй его при каждом удобном случае,чучело!! Какое достижение-"Ваши ожидания-ваши проблемы?!" Случайно громко пукнули и вонь до небес! Испанцы наглядно показали ху ис ху,причём один раз,потом второй.Кто и где вручил бронзовые медали-сами себе нарисовали? Играли бы сТурками,которые немцев,как кабана на охоте,гоняли- получили бы ещё одну "Испанию" !Повезло,что не сыграли и 17 лет бахвальства порожнякового. " Х... вам!" орал Евсеев,а Испанцы сказали : "Нет, Два Х.. вам!" 14.11.2025

Топотун Европейские фанаты срали на шавку ! 14.11.2025

Пан Юзеф А в каком матче де Зеув задыхался? С Россией голландцы в четвертьфинале играли. Или вы о немцах? Так они когда вместе с голландцами бухали? Ночью 19-го? Тогда они еще не знали, что им с турками играть. Ночью 20-го? Тогда чего удивляться, что в день полуфинала они были в порядке, почти неделя прошла. Слушайте, может, просто признать, что вы прочитали пургу и поверили? Ну пурга же. 14.11.2025

Valekka Вы что все,малахольные?! Где де Зеув говорит о четвертьфинале?! Говоря "мы" де Зеув говорил о команде!! Охреневаю : русские читают русский текст и нихрена русский язык не понимают. Кроме того,десятки журналистов в Европе описывали походы голландцев,немцев и французов в ночные бары.Благодаря благодушию англичан попали на ЧЕ,благодаря пофигизму голландцев,одолели их.Благодаря мастерству и профессионализму Испанцев дважды побывали в заднице.Турки закончили так же,как и Россия,но с 2008-го по сей день не кричат на всех углах,что бронзовые призёры!!! 14.11.2025

Iron Maiden Но в любом случае он и там забивал и раздавал передачи. Потом уже, наверное, были проблемы с физикой. Да и не тот Аршавин игрок, чтобы бровку вспахивать. 14.11.2025

lenin.vowa2018 если бы он ещё выкладывался хотя бы в половине игр, и в прессинге участвовал и просто бегал, а не изображал Стрельцова на закате карьеры. У того-то хотя бы ноги болели по страшному. 14.11.2025

lenin.vowa2018 не знаю, сыграло это роль или нет, но наверно с Ван Перси им стало тесно на поле, тот стал плеймейкером в команде, а Аршавин стал играть на краю. 14.11.2025

Пан Юзеф Бедняга де Зеув. Задыхался, а ведь мог и умереть. Есть только один нюанс. Он в матче с Россией не играл. И немцы никак не могли уступить туркам в четвертьфинале. Они с Португалией играли. 14.11.2025

lenin.vowa2018 в общем-то тогда так подумал весь народ. Вопрос, пусть и от депутата, возник не на пустом месте, а когда как сказал Зырянов - мы обосрались. Причем Аршавин в сборной часто был чуть ли не хуже всех, пешком ходил! И капитан сборной не знал кто именно его спрашивал - депутат, чиновник или обычный болельщик. Обосрался - так хотя бы рот не открывал! 14.11.2025

Стрелец 63 Это звёзды мировой величины. У нас к таким только Яшина можно причислить. Так его все знают и помнят даже за границей. 14.11.2025

lenin.vowa2018 да, и не потому что это была игра за выход в полуфинал, а потому что Голландия после разгромных побед в группе считалась чуть ли не сильнейшей на чемпионате! 14.11.2025

Sergey Markelov наши вообще не просыхают, так что плохому танцору трусы мешают 14.11.2025

Sergey Markelov Аршавин, самый умный игрок из тех ,что я видел воочию, включая союзные времена, а там ребята были непростые 14.11.2025

Boris Как футболист, просто легенда Российского футбола. Как человек, на любителя. 14.11.2025

Стрелец 63 Справедливости ради, даже с голами Павлюченко могло бы этого ничего не быть, если бы не хорваты, сотворившие чудо в Англии. Аршавина же Гуус вообще думал брать или не брать, выпускать его на игру со шведами или нет. Но хорошо, что случилось так, ка случилось. Игра же с голландцами - это шедевр, как бы не обсирала её тут какая-то валекка. 14.11.2025

Garryman В лице депутата он оскорбил народ! (Во всяком случае, так думал депутат) А если серьезно,то в той ситуации депутата кто другой просто бы грубо послал. Андрей Сергеич еще был очень вежлив. 14.11.2025

Стрелец 63 А ты игру-то смотрел, чудик? Собираешь дебильные сплетни. Тебе голландцы об этом сказали? Или немцы? Напомню, у Булахруза за пару дней до этого ребенок умер, Как можно было в такой обстановке до утра зависать? И даже, если предположить, что это так, разве та победа совсем уже ничего не значит? А то, что игры за бронзу не было, так это правила такие, на ЧЕ она не проводится. Оба проигравших полуфиналиста - бронзовые призеры. И это никакой не перепуг. И, это.. Если чё, я зенит на дух не переношу, но Аршавина уважаю. Считаю, что он лучший российский футболист 21 века. P.S. Хреново, наверное, жить, когда вокруг, кроме говна, ничего не видишь? 14.11.2025

Стрелец 63 Ни в статье, ни в заголовке, ни в комментариях нет ни слова о Спартаке. Что ж вас плющит-то от одного только слова - Спартак? Своё чувство неполноценности держите лучше глубоко при себе. Незачем всем вокруг о нём кричать. Никому не интересно. 14.11.2025

Lars Berger Какая нам разница, что думают о наших футболистах европейские фанаты?) Каждый из нас много знает об ударных форвардах сборных, например, Австрии или Дании по Хоккею?) Следите за их карьерой?) 14.11.2025

lenin.vowa2018 то же самое хотел заметить. В бар ходили те, кто знал что им не играть на следующий день. 14.11.2025

Диникин Я то может для тебя никто, но это не я тут людям втираю, что Голландия на поле была пьяная... А как итог, ты даже не знаешь были ли на поле игроки, которые бухали перед матчем. Значит очень легко сделать вывод-Ты специально хочешь принизить достижения сборной. А как таких людей называют? Правильно! п@бол! Вот такой ты и есть. Второй раз тебя на лжи ловлю ... фу таким быть!) Я то пойду ,только ты п@лом так и останешься. А я обязательно добавлю страницу в закладки, и при любом удобном случае буду выставлять твою ложь на всеобщее обозрение. Пусть народ оценивает, кто ты есть по жизни!))) 14.11.2025

Valekka Ты не прав! Если буквально с немецкого,то 95% тех,с кем я общался-как раз Sehr gut.А это так -к ж.пе кусок этикетки прилип!! 14.11.2025

Iron Maiden Посмотрим статистику: В первый неполный сезон успел сыграть 12 игр, забил 6, отдал 5. Итог в 12 матчах 11 очков в АПЛ. Сезон 09/10: 30 матчей в АПЛ - 10 голов, 1 пас. ЛЧ - 7 матчей, 2 гола, 5 передач. Сезон 10/11: 37 матчей в АПЛ - 6 голов, 11 передач. ЛЧ - 6 матчей, 3 гола, 2 передачи. Сезон 11/12 - 15 матчей. 1 гол, 3 передачи. Первые три сезона очень хорошая статистика, учитывая, что он не нападающий. 14.11.2025

Valekka Немногих?! Смотрим : Пеле,Гарринча,Ривелино,Марадона,Эйсебио,Бобби Чарльтон,Кройфф,Платини,Пушкаш,Зидан,Ван Бастен,Мюллер,Зубастик,Роналдиньо,Бекхем,Джерард,Месси,Роналду...........,просто устал.Эти имена помнит или будет помнить даже не очень сведущий!!! 14.11.2025

Пан Юзеф А Субульку встречали? А Вадика Антропова с семейкой? А вездесуча? 14.11.2025

blue-white! Фэны Зенита в отмороженности давно переплюнули спартаковских... 14.11.2025

Valekka А ты кто такой,чтобы напоминать тебе что-то или искать тебе,чудило с Нижнего Тагила? Ходить умеешь? Если да-ходи лесочком. 14.11.2025

Диникин А напомни мне пожалуйста, сколько минут провел на поле пьяный Де Зуев? Хотя не надо, я тебе сам скажу -0 минут! И сколько провели на поле в матче еще четыре его собутыльника? Ась?))) Или спрыгнешь с темы))) 14.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Аналогично 14.11.2025

Valekka Да,ещё-мне глубоко пох..веришь ты или нет?! Вот абсолютно пох..! 14.11.2025

Valekka Патрик де Зеув 2011 год : "Мы были настроены обыграть всех,даже сборную Вселенной,вынесли Италию 3-0,Францию 4-1 и уж безвсяких сомнений разобрались бы с русскими,тем более,что там был наш Гуус,который не мог не желать нам победы.Поэтому мы без всяких сомнений впятером отправились в бар,прихватив 4-х друзей из сборной Германии,которая так же легко решила выход из группы и никак не могла уступить Туркам.Просидели в баре практически до утра.Русские начали так,что могли до перерыва вести 4-0,это ещё повезло,что забили во втором тайме Мы просто задыхались.Это было невероятно,после игры мы плакали иговорили ;"что мы сделали?" 14.11.2025

muzsolini Тем не менее запомнили же. Я, например, смотрел тот матч и если бы ни его пять шайб, вряд ли бы запомнил эту фамилию. А так помню спустя 30 лет об чём речь. 14.11.2025

Диникин Правда? А напомни мне пожалуйста, где, когда , и кто именно это говорил? А то я с некоторых пор тебе на слово не верю... 14.11.2025

Alesso потому что Дзагоев ниче кроме РПЛ не видел, а для нашей пешеходной лиги чипсоед топ, да 14.11.2025

shpasic так в тексте-то ничего нет о том, что речь только о футболистах, забивавших в ворота Ливерпуля: "на Энфилде покер оформляли только двое") 14.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Ну да, Вадик - прямо абсолютный вменько 14.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Это перепуг называется правила проведения Евро 14.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный И что? То их проблема. Когда еще Россия выдавала такой матч? Назови? Разве что Франция-Россия в 1999 14.11.2025

Владимир Горницкий Вы, похоже, болельщикоа Зенита с болельщиками Спартака перепутали. У Зенита болельщики в основном вменяемые. Зергутов среди них не встречал здесь. А в Европе никакие российские клубы не интересны. 14.11.2025

BadloMondo Он же сказал это какому-то пинжаку на отдыхе, типа в дорогущем отеле, дипутат, пытался пристыдить Андрея Сергеевича... А раздули, будто он этой фразой нацию оскорбил!)) 14.11.2025

Valekka Всё правильно! Но тот же Дзага,которого спросили,кто самый сильный игрок,с кем он на поле выходил,сказал Аршавин и Кокорин!! 14.11.2025

Valekka Не нравится правда?Не сам придумал,а игроки сборной Голландии позже рассказали,как с немецкими игроками в баре до утра зависали и с русскими еле дышали.Немцы с Турками отскочили,а тюльпаны с нами- нет! А про игры с Испанцами и говорить нечего.Игры за бронзу не было,но с какого-то перепугу считаются призёрами. 14.11.2025

Alesso А так чувак нормальный, ничего против не имею. Туповат тока 14.11.2025

Alesso Из всего покера только 2 гол нормальный: первый чуть не промахнулся, слишком поднял мяч кривой ногой, перекладине спасибо, третий - просто ошибка защитника, который на ногу выкатил в 7 метрах от ворот, 4-й гол даже ты, ставящий дизлайки, скорее всего забьешь 1 на 1. Нашли бл великого, обычный игрок, просто наших в европейских чемпионатах так мало, что любой кто уехал и не сидит на лавке уже легенда. Но это не так.. 14.11.2025

lenin.vowa2018 вот именно! 14.11.2025

lenin.vowa2018 а кто из великих у нас играл? Месси, Кри-ро, Эйсебио, Марадона или Пеле? Даже самые крутые типа Халка в мире футбола - так, средние игроки по западным меркам средних клубов. 14.11.2025

lenin.vowa2018 что-то мало подлецов-бомжей отминусовалось за ПРАВДУ. Вперед, ублюдки! 14.11.2025

AlAr Не стоит удивляться, англичане признают из иностранцев великих футболистов или только своих. И у нас кто помнит инострацев? Совсем немногих... 14.11.2025

Диникин "Когда пьяных и неспавших тюльпанщиков обыграли" -сам придумал, сам поверил, и решил всем озвучить))) 14.11.2025

shpasic за Ливерпуль) 14.11.2025

Mv Mv В Зимбабве может и знают, чтоб пристроить своих обезьян.) 14.11.2025

lenin.vowa2018 хорошо хоть Позор не кричат! :rofl: 14.11.2025

lenin.vowa2018 :blush::relaxed:?:hugging: 14.11.2025

lenin.vowa2018 что есть то есть. Я ещё помню как он филонил в играх сборной, будучи капитаном, но не забывал выбивать премии и бонусы для игроков команды, за что авторов письма 14-и конебомжи любят с дерьмом смешивать. Про Аршавина в ТОЙ ЖЕ роли они вспоминать не хотят! 14.11.2025

lenin.vowa2018 в какой команде? 14.11.2025

lenin.vowa2018 никакого того успеха бы не было, если бы не два гола спартаковца Павлюченко Англии в Москве. Аршавин тот ЧЕ наверно и не хочет вспоминать, как подвел команду с Андоррой и удалился за подлый прием, после чего был дисквалифицирован и пропустил две игры Евро. Хорошо что и без него выиграли. 14.11.2025

lenin.vowa2018 просто он не считает нужным врать и изворачиваться, как большинство людей. Иногда это даже глупо выглядит и вредит его репутации, но он такой какой есть. Хорошо что в Спартаке таких нет, одни лизоблюды, судя по всему. Никто, все эти Титовы-Тихоновы-Гавриловы, иконы спартаковцев, не говорит правду до конца, боятся обидеть кормушку от Лукойла. Аршавин тоже особо не прёт на ГП и ляксейборисыча, врага и нашего футбола и зенита тоже, но когда спрашивают - не врёт. 14.11.2025

shpasic "На «Энфилде», по-моему, покер оформляли только двое (помимо Аршавина, это делал Деннис Уэскотт в 1946 году. — Прим. «СЭ»). И я в этом числе" - как минимум Салах оформлял покер на Энфилде. 14.11.2025

Honest Spartak Полностью разделяю вашу позицию и по антибомжовскому движению и по Аршавину. Аршавин человек безусловно таланливый и с мозгами. Чаще всего то, что он говорит мне импонирует. 14.11.2025

Valekka Кто запомнил? Забил Камеруну 5 -им пофиг было уже,вообще не играли. Запоминают не за 1-2 игры ! Многие и не вспомнят,закакую команду играл вообще! Бесчастных,вроде,4 швейцарцам забивал в отборе,так и без этого заметен был,а Саленко так себе память..... 14.11.2025

Valekka Это какое яркое? Когда пьяных и неспавших тюльпанщиков обыграли,или когда испанцы два раза подряд по самые гланды присунули?! 14.11.2025

Valekka Оба-Два-Б : Может по буквам посты тискать будете? Аршавин сказал А,Аршавин сказал Б. 14.11.2025

Abracadabr Чмо с писклявым голосом, после ЕВРО 2012 сказавшеее - Ваши ожидания - Ваши проблемы. Вот именно этим Аршавин и запомнился. 14.11.2025

blue-white! — «Зенит» никому в Европе не интересен.-----------Андрюша, что ты такое говоришь?! Болельщики Зенита считают, что они самые великие из российских клубов, и про них знают даже в Зимбабве... 14.11.2025

blue-white! Характер хавно, но игрок великий, по крайней мере для России. 14.11.2025

ANTI BOMG Хоть я и ярый антибомж, но к Аршавину отношусь хорошо, хотя кое-что и не нравится. Но все мы люди-человеки, а человек не ангел, как говорил Остап Бендер в моем любимом Золотом теленке- у него есть недочеты! 14.11.2025

Diman_madridista Про Суперкубок с Зенитом и правда выглядит как прикол. Над Зенитом, на что Аршавин и указал. А вот яркое выступление на Евро, открывшее дорогу в Арсенал, конечно тоже все помнят 14.11.2025