Аршавин ответил на вопрос о возможном уходе Вендела из «Зенита»

Сегодня, 19:38
Член правления «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможном уходе из петербургской команды иностранных игроков.
— Кого из легионеров мы можем не увидеть в весенней части чемпионата?
— Надеюсь, что все футболисты, у которых есть действующие контракты, вернутся в свои команды, — цитирует Аршавина Metaratings.ru.
— Даже Вендел?
— Разговоры о возможном отъезде тех или иных игроков ведутся всегда.
Ранее журналист Radio Manchete Андре Луис сообщил, что Вендел попросил клуб отпустить его в бразильский «Фламенго» в зимнее трансферное окно. Однако в питерском клубе назвали слухами эту информацию.
По информации Gala News, «Зенит» может обменять Вендела в «Галатасарай» на бывшего игрока «Шахтера» Тете.