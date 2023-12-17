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Сегодня, 19:38

Аршавин ответил на вопрос о возможном уходе Вендела из «Зенита»

Алина Савинова
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Член правления «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможном уходе из петербургской команды иностранных игроков.

— Кого из легионеров мы можем не увидеть в весенней части чемпионата?

— Надеюсь, что все футболисты, у которых есть действующие контракты, вернутся в свои команды, — цитирует Аршавина Metaratings.ru.

— Даже Вендел?

— Разговоры о возможном отъезде тех или иных игроков ведутся всегда.

Ранее журналист Radio Manchete Андре Луис сообщил, что Вендел попросил клуб отпустить его в бразильский «Фламенго» в зимнее трансферное окно. Однако в питерском клубе назвали слухами эту информацию.

По информации Gala News, «Зенит» может обменять Вендела в «Галатасарай» на бывшего игрока «Шахтера» Тете.

Источник: https://metaratings.ru/news/arshavin-vyskazalsya-o-vozmozhnom-ukhode-vendela-i-drugikh-legionerov-iz-zenita-316223/
Андрей Аршавин
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