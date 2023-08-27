Аршавин рассказал, что отказался озвучивать Аршавкина из «Барбоскиных»

Бывший игрок национальной команды России Андрей Аршавин ответил на вопрос болельщицы о герое мультсериала «Барбоскины» Мухтаре Аршавкине на футбольном фестивале в Мурманской области.

«Про «Барбоскиных», конечно, знаю. Больше того, «Зенит» заключил с «Барбоскиными» контракт и выйдет целая серия или несколько серий про «Зенит». Мне предлагали озвучивать Аршавкина, но я отказался. Думаю, такое предложение говорит о том, что я популярен. Дети, которые смотрят «Барбоскиных», не знают, кто я такой, но благодаря этому мультику у них появляется интерес ко мне», — приводит «РБ Спорт» слова Аршавина.

Во время своей игровой карьеры Аршавин выступал за такие команды, как «Кубань», «Кайрат», лондонский «Арсенал» и «Зенит», в составе которого стал трехкратным чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. За «Арсенал» он провел 144 матча, а за клуб из Санкт-Петербурга — 376.