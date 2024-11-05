Аршавин: «Я псих по натуре. Сейчас просто престарелый псих»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос о том, как он справляется со стрессом.

«Я псих по натуре. Сейчас я просто престарелый псих. Но теперь я научился держать себя в руках. В моменты стресса мне нужно находиться одному, иначе могу наговорить лишнего», — сказал Аршавин.

Аршавин — трехкратный чемпион России, обладатель Суперкубка страны, а также Кубка и Суперкубка УЕФА.

В 2008 году форвард в составе сборной России стал бронзовым призером Евро-2008.

Помимо «Зенита», Аршавин выступал за «Кубань», английский «Арсенал» и казахстанский «Кайрат».

Аршавин завершил карьеру футболиста в 2018 году.