Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:57

Аршавин рассказал, какая ошибка «Зенита» не позволила команде досрочно выиграть РПЛ

Алина Савинова
Андрей Аршавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший футболист, а ныне заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал результат сине-бело-голубых в сезоне-2023/24.

Команда из Санкт-Петербурга в шестой раз подряд стала чемпионом России. Победитель РПЛ определился только в последнем туре. На чемпионство также претендовали «Краснодар» и «Динамо», которые в итоги заняли второе и третье место соответственно.

«Зениту» нужно делать работу над ошибками. Если он ее сделает, он также выиграет с преимуществом следующий сезон. Какие были ошибки? Некоторые трансферы и не нашли замену ни Малкому, ни Кузяеву равноценную. Какие трансферы? Я еще хочу поработать в «Зените» (улыбается)», — сказал Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Кроме этого, «Зенит» сделал требл в сезоне-2023/24. Команда Сергея Семака обыграла ЦСКА в Суперкубке страны (0:0, пенальти 5:4) и стала победителем FONBET Кубка России, переиграв в суперфинале «Балтику» (2:0).

 

Андрей Аршавин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
3
Обсудить
Читайте также
Карякин объяснил, почему на Олимпиаду-2024 в Париже не надо ехать
Бузова и Медведева приняли участие в забеге на Никольской улице
Родословное древо Путина представили на ПМЭФ
«Эдмонтон» - кладбище русских талантов? Почему финалисты Кубка Стэнли играют без наших хоккеистов
Российские военные сбили украинский Су-25 на запорожском направлении
В ЕК заявили о серьезном энергетическом кризисе в Евросоюзе
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата России-2023/24
Масалитин предположил, что послужило поводом к увольнению Федотова из ЦСКА
Масалитин назвал лучший вариант главного тренера ЦСКА
Радимов: «Федотов в ЦСКА доказал свой уровень, выше прыгнуть невозможно»
«Пари НН» выкупил Ермакова у ЦСКА
Тюкавин подорожал на 4 миллиона евро, Сафонов и Сперцян догнали Вендела. Сколько теперь стоят звезды РПЛ
Гузина: «От дебютного сезона в РПЛ мне запомнится атмосфера на нашем стадионе и игры против Эраковича и Роши»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Газизов заявил, что махачкалинское «Динамо» заинтересовано в аренде Кирша

Карпин рассказал, что его больше всего бесит в российском судействе: «Это что такое?»