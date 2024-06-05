Аршавин рассказал, какая ошибка «Зенита» не позволила команде досрочно выиграть РПЛ

Бывший футболист, а ныне заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал результат сине-бело-голубых в сезоне-2023/24.

Команда из Санкт-Петербурга в шестой раз подряд стала чемпионом России. Победитель РПЛ определился только в последнем туре. На чемпионство также претендовали «Краснодар» и «Динамо», которые в итоги заняли второе и третье место соответственно.

«Зениту» нужно делать работу над ошибками. Если он ее сделает, он также выиграет с преимуществом следующий сезон. Какие были ошибки? Некоторые трансферы и не нашли замену ни Малкому, ни Кузяеву равноценную. Какие трансферы? Я еще хочу поработать в «Зените» (улыбается)», — сказал Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Кроме этого, «Зенит» сделал требл в сезоне-2023/24. Команда Сергея Семака обыграла ЦСКА в Суперкубке страны (0:0, пенальти 5:4) и стала победителем FONBET Кубка России, переиграв в суперфинале «Балтику» (2:0).