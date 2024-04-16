Аршавин: «Я играл со Скопинцевым. Хорошо, что он не пришел в «Зенит»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, почему сине-бело-голубые не приобрели левого защитника в зимнее трансферное окно.

— В чем была сложность купить русского левого защитника на замену Круговому? Клубы завышают цены, потому что покупает «Зенит»?

— Мне кажется, да. А русских же нет. Тикнизян — армянин, — цитирует Аршавина Sport24.

— Скопинцев.

— Со Скопой я играл. Хорошо, что он не пришел в «Зенит» (смеется).

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 47 очков в 23 матчах.

Также сине-бело-голубые продолжают выступление в FONBET Кубке России, где в 1/2 финала играют против «Спартака». 17 апреля между командами пройдет второй матч (первая игра завершилась победой петербуржцев со счетом 2:1).