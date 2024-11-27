Аршавин рассказал, сколько у него на самом деле детей

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал, что у него шесть детей, но один из них на него не записан.

«Есть еще один ребенок, но мама не захотела записывать его на меня. Она сказала: «Деньги можешь не платить, это будет на твоей совести». Она адекватная девушка, но меня удивляет ее выбор — даже отчество мое не дала», — рассказал Аршавин в шоу «Карты, деньги, два мяча».

Аршавин был в браке дважды. Первой его супругой была Юлия Барановская. Они были вместе в незарегистрированном браке около 10 лет, и у них родилось трое детей: в 2005 году появился на свет сын Артем, в 2008-м — дочь Яна, а в 2012 году родился сын Арсений. Второй женой Андрея Аршавина стала Алиса Казьмина. Их отношения начались в 2013 году, а 1 сентября 2016 года они сыграли свадьбу. От этого брака появилась девочка Есения.

Андрей Аршавин провел 75 матчей в составе сборной России, забил 17 голов и отдал 20 результативных передач. В январе 2022 года его назначили генеральным директором по спортивному развитию петербургского «Зенита».