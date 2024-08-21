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Сегодня, 20:19

Аршавин считает, что Андреева могут уволить из «Оренбурга» за высказывания

Виктория Кравченко
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Член правления «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о резонансных словах спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева о судействе в РПЛ.

— Вас удивило то, как заговорил Дмитрий Андреев?

— Да. Я ему позвонил. Поддержал, спросил, как ему живется.

— Вы же понимаете, что будет дисквалификация.

— Дисквалификация — это ерунда. Это вообще ерунда. Честно говоря, думаю, что его могут и уволить.

— Почему?

— За такие жесткие высказывания, — цитирует Аршавина «РБ Спорт».

43-летний Андреев работает спортивным директором «Оренбурга» с лета 2019 года.

Источник: РБ Спорт
Андрей Аршавин
Дмитрий Андреев
ФК Оренбург
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