Аршавин считает, что Андреева могут уволить из «Оренбурга» за высказывания

Сегодня, 20:19
Член правления «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о резонансных словах спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева о судействе в РПЛ.
— Вас удивило то, как заговорил Дмитрий Андреев?
— Да. Я ему позвонил. Поддержал, спросил, как ему живется.
— Вы же понимаете, что будет дисквалификация.
— Дисквалификация — это ерунда. Это вообще ерунда. Честно говоря, думаю, что его могут и уволить.
— Почему?
— За такие жесткие высказывания, — цитирует Аршавина «РБ Спорт».
43-летний Андреев работает спортивным директором «Оренбурга» с лета 2019 года.