Аршавин считает, что болельщики «Зенита» продолжат оскорблять Соболева

Сегодня, 13:52
Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин в комментарии «СЭ» оценил шансы нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева на лояльность со стороны болельщиков команды.
— Матч «Зенита» и «Фенербахче»?
— Я слышал, что едут.
— Соболев выдал 2+2. Как вам?
— Я эти товарищеские матчи вообще не считаю.
— Таким путем можно приобрести лояльность болельщиков?
— Глобально я думаю, что все равно ничего не изменится. Но будет проще, если будет забивать.
— То есть вам кажется, что до конца своих дней в «Зените» Соболев все равно будет слышать что-то с трибуны?
— Думаю, что, скорее всего, да, — сказал Аршавин «СЭ».
Соболев в летнее трансферное окно перешел в «Зенит» из «Спартака». В шести официальных матчах за команду из Санкт-Петербурга 27-летний форвард забил один гол и сделал одну результативную передачу.