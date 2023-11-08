Аршавин о возможном уходе Коваленко в аренду: «Малореально, у «Зенита» не такая большая обойма»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе полузащитника Александра Коваленко в аренду в зимнее трансферное окно

«Коваленко — молодой игрок, он безусловный талант. Саша заслуженно перешел в одну из топовых команд после «Крыльев Советов». Я думаю, ему нужно немного подождать. Тот же Алип, например, тоже ждал. Все кричали и говорили: «Когда же он уедет?» А сейчас играет на месте человека, который стоит очень дорого на европейском рынке. Думаю, что Коваленко не ошибся и все будет нормально. Уход в аренду зимой? Думаю, что малореально. У «Зенита» не такая большая обойма на данный момент», — сказал Аршавин «СЭ».

Коваленко перешел в «Зенит» летом этого года. Он принял участие в 10 матчах сине-бело-голубых во всех турнирах, сделал одну результативную передачу и провел на поле в сумме 270 минут.

Ранее полузащитник играл за «Крылья Советов» на правах аренды из «Сочи».