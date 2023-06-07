Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:28

Аршавин считает, что следующий сезон в чемпионате России не будет таким легким для «Зенита»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин считает, что сезон-2023/24
РПЛ не будет таким легким для петербургского клуба.

«Главный итог сезона в том, что «Зенит» выиграл 10-е чемпионство и теперь может носить две звезды на своей груди. Но я думаю, что конкуренция будет, следующий год не получится таким легким. Потому что и ЦСКА поднакопит «мяса», «Локомотив», если будет выглядеть так же, как и весной, да и у нас еще тоже непонятности с составом. Конкуренция всегда есть, просто на данном этапе «Зенит» очень мощно выглядит», — приводит ТАСС слова Аршавина.

«Зенит» завоевал золотые медали РПЛ 10-й раз в истории, с учетом чемпионата СССР. В этом сезоне сине-бело-голубые получили право нанести вторую звезду на эмблему клуба.

Источник: https://tass.ru/sport/17949907
Андрей Аршавин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Хачанов устроил знатную битву с Джоковичем. Последний из россиян покидает «Ролан Гаррос»
Ольховский: «Думаю, Медведев еще может стать первой ракеткой мира, несмотря на ранний вылет с «Ролан Гаррос»
Число отравившихся сидром в Самарской области достигло девяти
Число случаев отравления алкоголем в Ульяновской области выросло до 62
По меньшей мере семь человек пропали без вести после прорыва Каховской ГЭС
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата-2022/23
Камоцци: «Такой клуб, как «Спартак», обязан бороться за чемпионство, а не за место в тройке»
Адиев рассказал, какие три команды РПЛ порадовали его в этом сезоне
Хусаинов — об ошибках судей в пользу «Спартака»: «Это не совпадение, здесь все закономерно»
«Крылья Советов», «Пари НН» и «Балтика» интересуются сербским защитником
Калешин: «Понравилось, как себя в этом сезоне проявил Волков. Назову его среди лучших защитников, авансом»
Ларин: «Пиняеву нужно отыграть еще сезон в РПЛ до перехода в Европу»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Промес шуткой ответил на вопрос, когда «Спартак» будет выше «Зенита» в РПЛ: «Мы и так выше»

«Енисей» — «Факел»: прямая трансляция стыкового матча