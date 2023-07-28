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Сегодня, 16:17

Аршавин считает, что трансфер Малкома в «Аль-Хиляль» станет рекламой российского рынка для других легионеров

Артем Бухаев
Корреспондент
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Член правления «Зенита» Андрей Аршавин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал уход экс-форварда сине-бело-голубых Малкома в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

— Митрофанов заявил, что уход Малкома — это отличная реклама российского футбола и рынка. Можно с этим согласиться?

— Да, а что смущает?

— Насколько это важная история для «Зенита» с продажей Малкома?

— Если бы уходил любой игрок, то это реклама рынка. Футболисты могут сюда приезжать, хорошо играть и их купят за хорошие деньги. Это стимул им и дополнительная привлекательность нам, то есть всем командам, когда мы приглашаем футболистов, тем более в нынешнее время, — сказал Аршавин «СЭ».

«Аль-Хиляль» объявил о переходе 26-летнего бразильца 26 июля. Малком подписал с клубом из Саудовской Аравии контракт до 2027 года. Сообщалось, что «Зенит» получил за него 60 миллионов евро.

Андрей Аршавин
Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Зенит
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