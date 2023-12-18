Аршавин считает, что в России мало футболистов, соответствующих уровню хороших европейских клубов

Бывший капитан сборной России и член правления «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о том, стоит ли молодым российским футболистам переходить в европейские клубы.

«С чем связана навязываемая точка зрения о том, что лучшие молодые игроки должны непременно уезжать? Я не за то, чтобы игроки не уезжали — отъезд отъезду рознь: надо понимать, куда ты едешь, зачем и что ты получишь. Пока у нас не так много футболистов, которые соответствуют уровню хороших европейских клубов, а все остальные в России, на мой взгляд, лучше», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

В текущем сезоне в топ-5 лигах Европы играют четверо россиян — Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Александр Головин («Монако») и Далер Кузяев («Гавр»).