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Сегодня, 12:54

Аршавин считает, что в России мало футболистов, соответствующих уровню хороших европейских клубов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший капитан сборной России и член правления «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о том, стоит ли молодым российским футболистам переходить в европейские клубы.

«С чем связана навязываемая точка зрения о том, что лучшие молодые игроки должны непременно уезжать? Я не за то, чтобы игроки не уезжали — отъезд отъезду рознь: надо понимать, куда ты едешь, зачем и что ты получишь. Пока у нас не так много футболистов, которые соответствуют уровню хороших европейских клубов, а все остальные в России, на мой взгляд, лучше», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

В текущем сезоне в топ-5 лигах Европы играют четверо россиян — Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Александр Головин («Монако») и Далер Кузяев («Гавр»).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-arshavin-v-rossii-ne-tak-mnogo-futbolistov-kotory-e-sootvetstvuyut-urovnyu-horoshih-evropejskih-klubov/
Александр Головин
Алексей Миранчук
Андрей Аршавин
Арсен Захарян
Далер Кузяев
Футбол
РПЛ
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