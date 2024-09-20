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Сегодня, 21:10

Аршавин считает, что «Зенит» и «Спартак» одинаково провели летнее трансферное окно

Микеле Антонов
Корреспондент
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Член правления «Зенита» Андрей Аршавин в комментарии для «СЭ» сравнил трансферы «Спартака» и сине-бело-голубых.

— Если сравнивать летнее трансферное окно «Зенита» и «Спартака», у кого оно получилось более удачным?

— «Зенит» провел его точно хорошо. «Спартак» взял Барко. Я думаю, они тоже рады. Так, может быть, плюс-минус одинаково, наверное, — сказал Аршавин «СЭ» в рамках ретроматча «Лига Ставок Лига Легенд».

После 8 туров «Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата (20 очков). «Спартак» с 15 очками идет на 5-м месте.

Андрей Аршавин

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