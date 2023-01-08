Аршавин: «Зениту» нужен Матвей Сафонов. Приобрел бы его за 10 миллионов евро, даже не думая»

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Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин считает, что петербургскому клубу нужно приобрести вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.
«Если говорить о российских вратарях, то «Зениту» нужен только Матвей Сафонов, а остальные — нет. Приобрел бы я Сафонова за 20 миллионов евро? Нет, за 10 миллионов евро. За десять надо брать, даже не думая.
Реален ли этот трансфер? Я думаю, если бы «Зенит» действительно хотел Сафонова, он бы заплатил любые деньги. Но мы становимся более разумным клубом", — сказал Аршавин в интервью YouTube-каналу «СБГ ШОУ».
В текущем сезоне чемпионата России Сафонов сыграл 17 матчей, пропустил 29 мячей и в 5 встречах отыграл на ноль.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 42 очка.