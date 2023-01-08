Аршавин: «Зениту» нужен Матвей Сафонов. Приобрел бы его за 10 миллионов евро, даже не думая»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин считает, что петербургскому клубу нужно приобрести вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Если говорить о российских вратарях, то «Зениту» нужен только Матвей Сафонов, а остальные — нет. Приобрел бы я Сафонова за 20 миллионов евро? Нет, за 10 миллионов евро. За десять надо брать, даже не думая.

Реален ли этот трансфер? Я думаю, если бы «Зенит» действительно хотел Сафонова, он бы заплатил любые деньги. Но мы становимся более разумным клубом", — сказал Аршавин в интервью YouTube-каналу «СБГ ШОУ».

В текущем сезоне чемпионата России Сафонов сыграл 17 матчей, пропустил 29 мячей и в 5 встречах отыграл на ноль.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 42 очка.