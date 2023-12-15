Аршавин заявил, что футболисты его уровня появляются в России раз в 50 лет

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал, есть ли у него мечта воспитать «нового Аршавина».

«Аршавин должен родиться и воспитать себя сам. Точнее ему должны не мешать. Как бы мы не придумывали тренировки, не делали спецотдел по индивидуальной подготовке, холили, лелеяли, кормили и так далее...Я прихожу к выводу: кто должен выплыть – он выплывет рано или поздно. Кто не должен, как его не возноси, он может подержится искусственно, но потом все равно упадет.

Такой игрок, как я, это нескромно говорить, но он не рождается каждые 10-20 лет. Может быть, раз в 50 лет. В России», – сказал Аршавин в интервью Youtube-каналу «СБГ Шоу».

Аршавин завершил карьеру футболиста в 2019 году. Он выступал за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». С «Зенитом» он трижды становился чемпионом России и по разу выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.

В 2008 году Аршавин завоевал за сборную России бронзовые медали чемпионата Европы. В том же году он занял шестое место в голосовании за «Золотой мяч».