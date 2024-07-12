Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:52

Аршавин заявил, что «Спартак» может конкурировать с «Зенитом» на трансферном рынке

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин считает, что «Спартак» способен составлять сине-бело-голубым конкуренцию на трансферном рынке.

«Реально ли конкурировать с «Зенитом» на трансферном рынке? Почему нет? «Спартак» может себе это позволить. Я не думаю, что у них меньше финансов, чем у «Зенита». Они могут покупать игроков, которых хотят», — цитирует Аршавина «КП».

В минувшем сезоне «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. «Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице. Первый тур нового сезона РПЛ пройдет 20-22 июля. «Зенит» на выезде сыграет с «Крыльями», а «Спартак» в гостях встретится с «Оренбургом».

Источник: «КП»
Андрей Аршавин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
3
Обсудить
Читайте также
Звезды Олимпиады: фавориты и самые титулованные спортсмены на Играх в Париже
Борец Мамедов решил выступить на Олимпиаде вопреки мнению федерации
СМИ рассказали о подготовке ЕС к торговой войне с Китаем
«Никто не захочет короновать «Зенит» в начале сезона». Андрей Аршавин — о трансферах в Петербурге и конкуренции со «Спартаком», «Динамо» и «Краснодаром»
СМИ сообщили о ходатайстве на участие в СВО осужденного генерала Росгвардии
С Днем Петра и Павла: открытки, картинки, поздравления
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Малышев: «Спартак» — самый популярный клуб России, вне зависимости от текущих результатов»

Аршавин назвал условие, при котором «Краснодар» поборется за чемпионство в следующем сезоне