Аршавин: «Сейчас весь спорт, не только футбол, пропитан политикой»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» заявил, что весь спорт в текущее время пропитан политикой.

«Сколько я живу и осознаю информацию, всегда говорили: «Спорт должен оставаться вне политики». Но сейчас весь спорт, не только футбол, пропитан политикой. Потому что это большие деньги и вливания спонсоров. А это, как правило, американские, английские, немецкие компании. Они диктуют свои условия», — сказал Аршавин «СЭ».

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные по футболу от участия в международных соревнованиях.

26 октября президент РФС Александр Дюков заявил, что исполком РФС рассмотрит вопрос о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) на заседании в ноябре или декабре нынешнего года.