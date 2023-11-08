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Сегодня, 08:15

Аршавин: «Сейчас весь спорт, не только футбол, пропитан политикой»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Артем Бухаев
Корреспондент
Андрей Аршавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Член правления «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» заявил, что весь спорт в текущее время пропитан политикой.

«Сколько я живу и осознаю информацию, всегда говорили: «Спорт должен оставаться вне политики». Но сейчас весь спорт, не только футбол, пропитан политикой. Потому что это большие деньги и вливания спонсоров. А это, как правило, американские, английские, немецкие компании. Они диктуют свои условия», — сказал Аршавин «СЭ».

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные по футболу от участия в международных соревнованиях.

26 октября президент РФС Александр Дюков заявил, что исполком РФС рассмотрит вопрос о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) на заседании в ноябре или декабре нынешнего года.

Футболисты сборной России. «Сегодня России говорят играть без флага и гимна, завтра — без майки и трусов». Острое интервью Аршавина

Андрей Аршавин
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
ФК Зенит
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