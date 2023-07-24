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Сегодня, 21:47

Аршавин заявил, что вложил бы деньги с продажи Малкома в покупку Пиняева, Тюкавина и Захаряна

Игнат Заздравин
Корреспондент
Андрей Аршавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, на что бы он потратил деньги с продажи форварда сине-бело-голубых Малкома.

«Я бы вкладывал в российских лучших игроков. Их трое: Пиняев, Тюкавин, Захарян. Я бы подписал Захаряна? Да, думаю, что он может усилить «Зенит»

Коваленко был бы четвертым в списке, если бы не перешел в «Зенит»? Четвертым был бы другой, он уже подписался с другой командой. Это Дивеев. Для меня он все равно остается самым лучшим российским защитником. К сожалению, не вижу, кто близко к нему подходит», – сказал Аршавин в Youtube-шоу «Это футбол, брат».

Ранее стало известно, что Аршавин стал членом правления «Зенита».

23 июля председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил трансфер Малкома в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.

Источник: https://www.youtube.com/@etofootballbro/videos
Андрей Аршавин
Арсен Захарян
Малком Филипе (Малком)
Сергей Пиняев
Футбол
ФК Зенит
Константин Тюкавин
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