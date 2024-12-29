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Сегодня, 18:50

Аршавин: «В 2025-м году жду чемпионство «Зенита» и возвращение еврокубков»

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Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин в комментарии «СЭ» поделился ожиданиями от 2025 года.

«Я жду чемпионство «Зенита» — хочется чтобы он в свое столетие победил. Для всего футбола — чтобы сборная играла с сильными командами и еврокубки вернулись», — сказал Аршавин «СЭ».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» идет вторым с таким же количеством баллов, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.

Ранее бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин в интервью «РБ Спорт» заявил, что в 2025-м году ждет возвращения российских команд на международную арену.

Российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

(Александр Абустин)

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Андрей Аршавин
Футбол
ФК Зенит
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