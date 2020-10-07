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7 октября 2020, 15:40

Арслан Халимбеков будет исполнять обязанности главного тренера «Уфы»

Иван Шитик
Корреспондент
Арслан Халимбеков.
Фото ФК «Уфа».
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Арслан Халимбеков назначен исполняющим обязанности главного тренера «Уфы», сообщает пресс-служба клуба.

Ранее Вадим Евсеев подал в отставку с поста главного тренера уфимцев и контракт с ним был расторгнут.

Напомним, Евсеев возглавлял уфимцев с марта 2019 года. Под руководством 44-летнего специалиста клуб занял 9-е место по итогам прошлого сезона чемпионата России.

На данный момент «Уфа» находится на 15-м месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, одержав одну победу и набрав 6 очков после 10 матчей.

Вадим Евсеев
ФК Уфа
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