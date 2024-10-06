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Арутюнянц: «Неудачная серия «Ростова» никак не влияет на будущее Карпина в клубе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал поражение от «Спартака» (0:3) в матче 11-го тура чемпионата России. Ростовская команда продлила серию без побед в РПЛ до четырех матчей (три поражения, одна ничья).

«Итог матча неудовлетворительный, задача в РПЛ — быть как можно выше в турнирной таблице. Неудачная серия «Ростова» никак не влияет на будущее Карпина в клубе», — цитирует ТАСС Арутюнянц.

«Спартак» набрал 19 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 12 очками идет на девятом месте.

Шамар Николсон празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Ростова&raquo;. «Спартак» возвращает себе уверенность — теперь разгромил «Ростов». Но счет не по игре

Источник: ТАСС
Валерий Карпин
Футбол
ФК Ростов
Арташес Арутюнянц

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