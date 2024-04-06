Арутюнянц: «Положительно оцениваю игру всех легионеров «Ростова»

6 апреля, 23:25
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поделился мнением об игре легионеров команды в текущем сезоне. 6 апреля Арутюнянцу исполнилось 50 лет.
— Как оцените работу легионеров?
— Очень хорошо. Положительно оцениваю игру всех наших легионеров.
— Оправдывают ли они ваши ожидания?
— Да.
— Какой сюрприз команда сделала в раздевалке по случаю вашего дня рождения?
— Команда поздравила, вы это видели и на поле, и в раздевалке тоже.
— Особого подарка не подарили?
— То что было в раздевалке, останется в раздевалке. Меня сегодня поздравила и команда «Ростов-2».