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6 апреля, 23:25

Арутюнянц: «Положительно оцениваю игру всех легионеров «Ростова»

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поделился мнением об игре легионеров команды в текущем сезоне. 6 апреля Арутюнянцу исполнилось 50 лет.

— Как оцените работу легионеров?

— Очень хорошо. Положительно оцениваю игру всех наших легионеров.

— Оправдывают ли они ваши ожидания?

— Да.

— Какой сюрприз команда сделала в раздевалке по случаю вашего дня рождения?

— Команда поздравила, вы это видели и на поле, и в раздевалке тоже.

— Особого подарка не подарили?

— То что было в раздевалке, останется в раздевалке. Меня сегодня поздравила и команда «Ростов-2».

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Арташес Арутюнянц
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