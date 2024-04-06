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Сегодня, 23:17

Арутюнянц поделился мнением о назначении Мележикова исполнительным директором РПЛ

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал назначение Евгения Мележикова на пост исполнительного директора РПЛ.

— Вместо Сергея Чебана в РПЛ пришел Евгений Мележиков. Он работал в «Спартаке». Как вы смотрите на его приход?

— Думаю, что он профессионал и это никак не повлияет.

— Совсем скоро окончание чемпионата и встанет вопрос продления контрактов. Понимаю, что вас, наверное, уже достали вопросами по поводу Песьякова и Медведева.

— У нас нет этого вопроса на повестке.

— Почему?

— У нас есть договоренности.

— Договоренности по поводу продления или того, когда вы сядете за стол переговоров?

— У нас есть полное понимание, кого мы продлеваем.

— Есть уже понимание по ближайшему трансферному окну?

— Спортивный отдел работает. Есть несколько вариантов. Рассматриваем. Хотим взять два, три, четыре. Мы можем хотеть. Но надо будет еще договориться.

Мележиков с 2008 по 2011 год работал вице-президентом «Локомотива» по административно-техническому управлению и безопасности. С 2015 по 2018 год специалист занимал должность директора по безопасности «Спартака», а в 2021-2023 годах был генеральным директором клуба.

РПЛ
ФК Ростов
Арташес Арутюнянц
Евгений Мележиков
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