Арутюнянц поделился мнением о назначении Мележикова исполнительным директором РПЛ

Сегодня, 23:17
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал назначение Евгения Мележикова на пост исполнительного директора РПЛ.
— Вместо Сергея Чебана в РПЛ пришел Евгений Мележиков. Он работал в «Спартаке». Как вы смотрите на его приход?
— Думаю, что он профессионал и это никак не повлияет.
— Совсем скоро окончание чемпионата и встанет вопрос продления контрактов. Понимаю, что вас, наверное, уже достали вопросами по поводу Песьякова и Медведева.
— У нас нет этого вопроса на повестке.
— Почему?
— У нас есть договоренности.
— Договоренности по поводу продления или того, когда вы сядете за стол переговоров?
— У нас есть полное понимание, кого мы продлеваем.
— Есть уже понимание по ближайшему трансферному окну?
— Спортивный отдел работает. Есть несколько вариантов. Рассматриваем. Хотим взять два, три, четыре. Мы можем хотеть. Но надо будет еще договориться.
Мележиков с 2008 по 2011 год работал вице-президентом «Локомотива» по административно-техническому управлению и безопасности. С 2015 по 2018 год специалист занимал должность директора по безопасности «Спартака», а в 2021-2023 годах был генеральным директором клуба.