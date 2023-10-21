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Сегодня, 14:30

Арутюнянц — о планах на будущее: «Есть стратегия»

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц эксклюзивно для «СЭ» рассказал о планах на будущее.

— Вы довольно часто упоминаете про то, что Карпину нужно что-то закончить в «Ростове». У вас есть какой-то тайный план?

— Есть стратегия, о которой я никогда не рассказывал. Мы должны еще многое сделать.

— Какая? Клуб должен самостоятельно зарабатывать?

— Нет, не об этом речь. Я говорю чисто за тренера. Мы должны подвести футболистов, создать определенную команду — до этой точки мы должны дойти.

— У «Ростова-2» есть цель выйти в первую лигу?

— Нет, такой задачи не стоит. Есть цель подготовить игроков для основы. Уровень сопротивления в первой лиге, конечно, выше, но давайте пока начнем играть и посмотрим на этот состав «двойки», на что мы способны.

— Кроме «Ростова-2» у клуба планируются крупные проекты?

— Была новая база, но она пока на паузе. Там есть ряд технически сложных моментов, связанных с грунтами. Больше ничего.

ФК Ростов
Арташес Арутюнянц
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