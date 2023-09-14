Судейство
Сегодня, 14:52
Официальный сайт РФС опубликовал назначения судей на матчи 8-го тура чемпионата России-2023/24.
Главным арбитром встречи «Спартак» — «Сочи» станет Артем Чистяков. Его ассистентами будут Андрей Образко и Алексей Ширяев. ВАР — Виталий Мешков, АВАР — Николай Еремин.
Все назначения судей на матчи 8-го тура РПЛ:
15 сентября (пятница)
«Динамо» — «Пари НН»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Сергей Каруненко; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Кирилл Левников; AВАР — Илья Елеференко; инспектор — Эдуард Малый.
16 сентября (суббота)
ЦСКА — «Крылья Советов»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Василий Казарцев; AВАР — Вера Опейкина; инспектор — Алексей Резников.
«Ахмат» — «Краснодар»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Владислав Назаров; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Сергей Карасев; AВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Олег Соколов.
«Спартак» — «Сочи»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Виталий Мешков; AВАР — Николай Еремин; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Балтика» — «Ростов»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Александр Богданов, Андрей Болотенков; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Павел Кукуян; AВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Вячеслав Харламов.
17 сентября (воскресенье)
«Урал» — «Факел»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Игорь Панин; AВАР — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Французов.
«Рубин» — «Зенит»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Денис Березнов; резервный судья — Алексей Сухой; ВАР — Сергей Иванов; AВАР — Варанцо Петросян; инспектор — Юрий Баскаков.
«Локомотив» — «Оренбург»: судья — Артур Федоров, ассистенты судьи — Андрей Гурбанов, Алексей Воронцов; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Павел Шадыханов; AВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Александр Гвардис.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -