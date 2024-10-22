Артем Дзюба: «Для меня Черенков — главная легенда «Спартака»

Нападающий «Акрона», воспитанник «Спартака» Артем Дзюба поделился воспоминаниями о легендарном игроке красно-белых Федоре Черенкове, фильм о котором «Федя. Народный футболист» выйдет в прокат 31 октября.

— Я еще маленьким его застал, и когда чуть постарше был, мы пересекались, — сказал Дзюба в интервью Telegram-каналу фильма. — От него действительно шла теплота и доброта. Такие люди меня всегда поражали. Я немного другой, все мы разные. А ему было достаточно просто спокойно что-то сказать, и ты понимал, что находишься рядом с добрым человеком. Мне кажется, это человек от Бога. И, наверное, именно поэтому его сильно любили футболисты и болельщики. Для меня он главная легенда «Спартака». Когда говорят о народной команде, я представляю таких бескорыстных людей, которые действительно любят свою команду, футбол.

— Как можешь объяснить этот феномен, что Черенков — народный футболист? Откуда он идет?

— Наверное, еще сказывается то, что у него были проблемы со здоровьем, но, несмотря на это, он все равно играл, и играл потрясающе. Он влюблял в себя своей красотой, добротой и футбольными скиллами. Как я слышал и видел по телевизору, вроде он ничего такого феноменального не делал, но это все так просто и гениально. В этом его сила. Мне кажется, его проблемы со здоровьем не дали ему до конца раскрыться. Он мог быть еще круче.

— 31 октября выйдет фильм «Федя. Народный футболист». Что бы ты хотел увидеть в нем?

— Максимально правдивую историю о том, каким он был в жизни. Именно то, что не видел никто другой: какие мысли у него были, как воспринимал жизнь, как относился к определенным людям, ведь наверняка в его истории были те, кто к нему плохо относился. Чтобы это была не киношная история, а правдивая. Когда выходят такие фильмы, каждый должен смотреть, потому что без истории, без прошлого нет будущего.

Черенков являлся воспитанником «Спартака» и выступал за него с 1977 по 1990 год и с 1991-го по 1993-й (494 матча, 121 гол), став 3-кратным чемпионом Советского Союза, а также чемпионом и обладателем Кубка России. Футболист скончался в 2014 году в возрасте 55 лет.