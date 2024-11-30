Дзюба о победе над «Оренбургом»: «Очень счастлив, чуть не расплакался. С возрастом стал сентиментальнее»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба поделился эмоциями после победы над «Оренбургом» (1:0) в 17-м туре РПЛ.

«Очень счастлив, это самая важная победа на данном этапе. После этой небольшой неудачной серии в Кубке ребята победили, добавили позитива, сейчас важнейшая победа. Мы просто счастливы, чуть не расплакался. С возрастом стал еще сентиментальнее», — цитирует форварда matchtv.ru.

«Акрон» набрал 19 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице. «Оренбург» (8) идет на последней, 16-й позиции. Команда не побеждает 16 матчей подряд в РПЛ.

В следующем туре чемпионата России «Акрон» отправится в гости к «Зениту» (7 декабря), «Оренбург» сыграет на выезде против «Ахмата» (8 декабря).