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Сегодня, 07:43

Дзюба — о двух голевых в матче с «Краснодаром»: «Раз гол забили, значит, правильное было решение»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Акрона» Артем Дзюба после поражения от «Краснодара» (2:5) в матче 9-го тура РПЛ объяснил, почему сделал две голевые передачи, а не забил сам.

«Шанс, наверное, всегда есть. Второй гол мы с ребятами анализировали. Наверное, мог пробить, но столько мыслей было за три секунды (улыбается). Я следил за Торменой, за левым защитником Оласой, за вратарем. Раз гол забили, значит, правильное было решение», — цитирует Metaratings.ru Дзюбу.

«Краснодар» набрал 21 очко и идет на 2-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» остался на 11-й строчке (8 очков).

Источник: Metaratings.ru
Артем Дзюба
Футбол
ФК Акрон
ФК Краснодар

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