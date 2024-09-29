Дзюба: «Не хочу сравнивать себя со Львом Яшиным, но даже его гнобили болельщики»

Форвард «Акрона» Артем Дзюба после победы над «Ростовом» (2:0) в 10-м туре РПЛ рассказал, как относится к критике в свой адрес.

«Есть многие примеры, когда футболистов признали только лишь после завершения карьеры. Пройдет 15-20 лет и только потом начинают по-настоящему признавать. Я не хочу сравнивать себя со Львом Яшиным, но даже его гнобили болельщики, он не мог играть домашние матчи, а после игры на «Уэмбли» все изменилось», — цитирует «РБ Спорт» Дзюбу.

В этом матче 36-летний форвард забил свой первый гол в сезоне. «Акрон» набрал 11 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице РПЛ.